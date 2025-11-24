Netflix no falla: la película navideña que conquista a millones en su primera semana

Netflix ha iniciado la temporada navideña 2025 con todo el espíritu festivo que caracteriza sus producciones originales, y este año la joya de la Navidad será una comedia romántica.

Se trata de Una Navidad Ex-excepcional, estrenada el 12 de noviembre de 2025, esta película estadounidense ya ha alcanzado más de 12.8 millones de visualizaciones en su primera semana, posicionándose entre las tres más vistas a nivel mundial en la plataforma.​

La cinta, dirigida por Steve Carr, presenta una historia entretenida y emotiva que combina romance, comedia y el ambiente mágico de la Navidad. Protagonizada por la icónica Alicia Silverstone, conocida por su papel en Clueless, y Melissa Joan Hart, recordada por Sabrina, la bruja adolescente, la película narra la historia de Kate, una mujer recién divorciada que decide organizar una última Navidad en la casa familiar antes de venderla.

La intención de Kate es despedirse con sus hijos y su exmarido Everett de un hogar lleno de recuerdos. Sin embargo, la situación se complica al llegar Everett con su nueva pareja más joven que ella, desatando así una serie de enredos, risas incómodas y momentos de celos disfrazados de cordialidad.​

A Merry Little Ex-Mas. (L-R) Pierson Fodé as Chet and Alicia Silverstone as Kate in A Merry Little Ex-Mas. Cr. Marni Grossman/Netflix © 2025 | Foto: Marni Grossman/Netflix

Con una duración de 91 minutos, Una Navidad Ex-excepcional refleja temas actuales como el cierre de etapas, las segundas oportunidades y la importancia de la familia, todo envuelto en un marco de humor y ternura que la hace irresistible para el público.

La química entre Alicia Silverstone y Melissa Joan Hart aporta un encanto especial que ha sido destacado por los espectadores en sus reseñas iniciales. La película busca capturar la esencia de las clásicas comedias románticas navideñas, un género que Netflix ha sabido potenciar con éxito año tras año.​

A Merry Little Ex-Mas. (L-R) Pierson Fodé as Chet and Alicia Silverstone as Kate in A Merry Little Ex-Mas. Cr. Marni Grossman/Netflix © 2025 | Foto: Marni Grossman/Netflix

En cuanto a rankings, la película se sitúa en el top 3 mundial de Netflix apenas una semana después de su estreno. La plataforma no solo ha conseguido una alta cifra de reproducciones, sino que también ha reforzado su reputación como líder en contenidos navideños que capturan las emociones y entretienen. Este éxito se da en un contexto donde los públicos buscan más que nunca historias con las que puedan identificarse y que al mismo tiempo ofrezcan un escape cómodo para estos días festivos.​

A Merry Little Ex-Mas. (L-R) Pierson Fodé as Chet and Alicia Silverstone as Kate in A Merry Little Ex-Mas. Cr. Marni Grossman/Netflix © 2025 | Foto: Marni Grossman/Netflix

Netflix ha logrado que Una Navidad Ex-excepcional no sea solo una película más en su catálogo, sino una apuesta ganadora para esta temporada. Entre las primeras críticas se encuentran la del medio especializado The Wrap que afirma “las fiestas pueden ser un rollo, así que si las películas navideñas empalagosas y sin pretensiones como esta, te hacen sentir mejor, ¡genial!“.

Mientras tanto la página web de Collider sostiene “está llena de árboles, luces, nieve y todos los adornos estéticos de una película navideña, pero detrás de todo el artificio estacional, hay un ambiente acogedor que irradia de la pantalla“.