La miniserie La bestia en mí, disponible en Netflix desde el 13 de noviembre de 2025, ha alcanzado un éxito rotundo al posicionarse como la serie número 1 en 41 países, a pocas semanas de su estreno.

Este thriller psicológico de 8 episodios, que combina drama, misterio y tensión emocional, ha sido aclamado tanto por el público como la crítica, consolidándose como una de las series de habla no inglesa más vistas en la plataforma con casi 7 millones de visualizaciones en su primera semana.​

Creada por Howard Gordon, conocido por su trabajo en la exitosa serie Homeland, La bestia en mí narra la historia de Aggie Wiggs, personaje protagonizado por la actriz Claire Danes, una escritora cuya vida quedó marcada por la trágica muerte de su hijo pequeño. Tras este dolor que la ha dejado sumida en la culpa y el duelo, la llegada de un nuevo vecino, Nile Jarvis, protagonizado por Matthew Rhys, un poderoso magnate sospechoso de la desaparición de su mujer, reaviva su interés por descubrir la verdad detrás de este enigmático caso.

El desarrollo de la serie es un juego tenso de gato y ratón con fuerte carga psicológica, donde la protagonista se adentra cada vez más en la búsqueda de respuestas mientras lucha con sus propios demonios internos.​​

Miniserie en Netflix rompe récord: es la #1 en 41 países y solo tiene 8 episodios | Foto: Courtesy of Netflix © 2025

El reparto principal está encabezado por Claire Danes, conocida por su papel en Homeland, quien entrega una interpretación cargada de dramatismo y sensibilidad. Matthew Rhys, también de Homeland, complementa el elenco como el vecino enigmático.

La miniserie cuenta además con la participación de Brittany Snow, Natalie Morales y Jonathan Banks, reconocido por su papel como Mike Ehrmantraut en Breaking Bad. La dirección y producción ejecutiva recae en Howard Gordon, lo que aporta una garantía de calidad y un sello distintivo en la narrativa y construcción de suspenso.​

Miniserie en Netflix rompe récord: es la #1 en 41 países y solo tiene 8 episodios | Foto: Courtesy of Netflix © 2025

Desde su lanzamiento el 13 de noviembre, La bestia en mí ha dominado las listas de popularidad de Netflix en países como Estados Unidos, Argentina, España, entre otros, siendo especialmente destacada en Latinoamérica. De acuerdo con datos de Flixpatrol, alcanzó el número 1 en 41 países, cifra que podría aumentar, aunque en España fue opacada ligeramente por El cuco de cristal, otra serie de suspenso basada en una novela popular.

En cuanto a críticas, la miniserie goza de una excelente recepción, con un 84% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes y una puntuación de 71 sobre 100 en Metacritic, reflejando la calidad de su producción y la profundidad de sus personajes.​

Miniserie en Netflix rompe récord: es la #1 en 41 países y solo tiene 8 episodios | Foto: Courtesy of Netflix © 2025

Miniserie en Netflix rompe récord: es la #1 en 41 países y solo tiene 8 episodios | Foto: Courtesy of Netflix © 2025

La bestia en mí se destaca por su formato compacto de solo 8 episodios, lo que la convierte en una propuesta ideal para maratones. Su enfoque no solo gira en torno al thriller y el misterio, sino que también explora temas profundos como la culpa, el duelo y la fascinación por el mal, ofreciendo una experiencia intensa y sofisticada que se sale de la saturación de thrillers genéricos que abundan en el catálogo de streaming.