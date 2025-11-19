Las Guerreras K-Pop: plataformas oficiales para ver la película en noviembre de 2025

En el 2025, Las Guerreras K-Pop se convirtió en una de las películas animadas más vistas y queridas por los niños y niñas en territorios como Latinoamérica y Estados Unidos, pues por medio de sus personajes, Rumi, Mira y Zoey, quienes hacen el papel de heroínas, se brinda una gran cantidad de aprendizajes en cuanto a la amistad, creatividad y motivación para cumplir con objetivos.

Tras solo cinco meses de haberse estrenado, miles de personas alrededor del mundo, esperan que se confirme una segunda parte de la entrega, quieren observar un desarrollo en sus protagonistas y en las distintas situaciones que deben enfrentar a la hora de cumplir con sus tareas.

Las guerreras del K-pop | Foto: Tráiler oficial Netflix

¿En qué plataforma está disponible la película de ‘Las Guerreras K-Pop’?

Desde el momento en el que se estrenó la producción, el pasado 20 de junio de 2025, se encuentra disponible dentro del catálogo de streaming de la plataforma de Netflix y por el momento, se afirma que estará de manera permanente dentro de la aplicación, pues es un producto original de la productora, en compañía de Sony Pictures.

Además, se dio a conocer que esta se mantendrá como la única plataforma de suscripción con los permisos otorgados para transmitir Las Guerreras K-Pop, pues cuenta con las características ideales para brindar una experiencia visual y auditiva tal y como se planteó en cada uno de los diseños animados.

La calidad de imagen óptima, el sonido inmersivo y los subtítulos oficiales en distintos idiomas, incluyendo el español latino y el castellano, son algunos de los puntos que los espectadores tan destacado, en especial, los padres de los niños que se conectan con el contenido.

¿Seguirá disponible en lo que queda del año 2025?

Las Guerreras K-Pop continuará disponible en Netflix durante noviembre y diciembre de 2025 sin restricciones de región, por lo que cualquier usuario con suscripción activa podrá acceder a la película desde dispositivos móviles, televisores inteligentes, tabletas y computadores.

Por el momento, no se conocen planes de rotación del título ni de traslado temporal a otras plataformas, lo que garantiza estabilidad para los usuarios que diariamente repiten el contenido.

Las guerreras k-pop es una de las películas más vistas en Netflix. | Foto: Captura de Tudum by Netflix

¿Habrá segunda parte?

Aunque aún no existe un anuncio oficial respecto a una secuela, lo cierto es que el recibimiento ha sido muy importante, por lo que se piensa que las posibilidades de que la productora evalúe la posibilidad de ampliar el universo narrativo, son altas.