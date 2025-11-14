Suscribirse

Cultura

Las novedades que sorprenden este fin de semana en Disney +, Netflix y Prime Video

Los catálogos de las plataformas ofrecen nuevas opciones para los amantes del cine.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

15 de noviembre de 2025, 1:25 a. m.
Estas son algunas de las películas que se integraron al catálogo para el fin de semana en las plataformas de streaming.
Estas son algunas de las películas que se integraron al catálogo para el fin de semana en las plataformas de streaming. | Foto: Foto principal: Getty Images - Logos: Disney +, Netflix y Prime Video.

Para este fin de semana, algunas de las plataformas de streaming más importantes de la actualidad, han estado actualizando sus catálogos con el fin de ofrecer opciones más completas a cada uno de sus suscriptores.

Es por esto que Disney+, Netflix y Prime Video seleccionaron algunas producciones nuevas relacionadas con temas de investigación, animación e incluso, la temporada navideña que está por llegar.

Plan familiar
Opciones en los catálogos de las plataformas de streaming. | Foto: Getty Images

Netflix

Una Navidad EXtra:

Esta comedia muestra la historia de una familia que tras desear que la navidad dure para siempre, queda atrapada en un bucle interminable de villancicos, regalos y situaciones absurdas.

La película apuesta por el humor y un mensaje de unión perfecta para quienes aman esta época del año.

Una Navidad EXtra | Alicia Silverstone y Oliver Hudson | Tráiler oficial | Netflix

50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa:

Este documental cuenta detalles de uno de los casos de asesinato más impactantes de los últimos años en Argentina. A lo largo de los minutos reconstruye el crimen que abrió un debate sobre violencia juvenil, la justicia y la responsabilidad social.

Muestra la información compartida por algunos testimonios, material de archivo y un análisis detallado de lo ocurrido, con el objetivo de ofrecer un panorama completo.

50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa | Tráiler oficial | Netflix

La isla siniestra:

El clásico thriller dirigido por Martin Scorsese regresa a la plataforma después de haber estado ausente durante unos meses. La película cuenta la historia de dos agentes que investigan la desaparición de una paciente en un hospital psiquiátrico ubicado en una isla remota.

La producción se ha convertido en un referente del suspenso moderno y ya está disponible para ver en el fin de semana.

La Isla Siniestra - Trailer Latino
Prime Video

Malicia:

La historia se centra en un personaje que descubre que alguien cercano ha manipulado su vida durante años, lo que desencadena una serie de enfrentamientos y decisiones que cambian su destino.

Malicia | Tráiler oficial | Prime Video España

Belén:

En el catálogo de Prime Video del fin de semana del 15 y 16 de noviembre se estrena la película que gira en torno a la desaparición de una joven. La trama se enfoca principalmente en su familia, quienes la buscan desesperadamente, se enteran de algunos de sus secretos.

Belén - Tráiler Oficial
Disney+

Otro viernes de locos:

Disney revive una de sus historias más queridas con la nueva versión de la película que se estrenó en el año 2003. Esta mantiene la esencia del intercambio de cuerpos entre madre e hija, pero se adapta a la realidad actual.

El resultado de esta producción protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Cutis es una comedia fresca que busca conquistar a nuevas generaciones.

Otro Viernes De Locos | Tráiler Oficial | Doblado

Una navidad muy Jonas Brothers:

La producción mezcla presentaciones musicales exclusivas de la boyband estadounidense Jonas Brothers con segmentos detrás de cámaras y anécdotas familiares relacionadas con la navidad.

Una Navidad Muy Jonas Brothers | Tráiler Doblado | Disney+

