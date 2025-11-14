Marc Anthony brilló en Bogotá: una noche cargada de salsa, emoción y sorpresas en el Coliseo MedPlus

La noche del jueves 13 de noviembre convirtió a Bogotá en el escenario de un encuentro inolvidable para los seguidores de Marc Anthony, pues el cantante puertorriqueño regresó a Colombia para reencontrarse con su público y compartir una velada llena de sus grandes éxitos en el Coliseo MedPlus.

En esta ocasión, el salsero presentó un espectáculo que confirmó que continúa siendo una de las voces más influyentes y queridas del género musical, ya que miles de personas llegaron al lugar para disfrutar del evento que llevaba varios meses programado.

Marc Anthony regresó a Colombia. | Foto: Taquilla Live

Los asistentes se mostraron emocionados desde el primer momento, pues Willy García fue el encargado de abrir el show y encender la fiesta con canciones como Mi amuleto, Y entonces, Desesperado y Escombros. Además, invitó a la tarima a su hija Lala, quien manifestó su alegría al cantar frente al público de la capital.

La voz del cantante vallecaucano brilló en el lugar y enamoró a la audiencia con la presentación que duró aproximadamente una hora y 50 minutos.

El cantante de salsa abrió el concierto de Marc Anthony en el coliseo MedPlus. | Foto: Semana

Cuando se apagaron las luces, Marc Anthony hizo su esperada aparición, generando una ola de gritos de emoción por parte de quienes soñaban con escuchar su repertorio.

“Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes esta noche (...) esta noche vamos a cantar un poquito de todo, de lo viejo, de lo nuevo y quiero saber ¿dónde está la fiesta?“, dijo tan pronto salió del backstage y vio el coliseo MedPlus con su máxima capacidad.

Estas fueron algunas de las canciones que interpretó:

Valió la pena

Y hubo alguien

Tu amor me hace bien

Qué precio tiene el cielo

Pa’ allá

Volando entre tus brazos

Flor pálida

Almohada

Mala

Te conozco bien

El cantante brilló con su último concierto en Bogotá. | Foto: Semana

Como era de esperarse, su público cantó a grito herido cada uno de los temas y disfrutaron de la energía del artista por medio del baile y la conexión con el resto de los asistentes que siguen el recorrido musical de Marc.

La versatilidad vocal del artista quedó en evidencia una vez más, mostrando su capacidad para pasar de la euforia a la nostalgia sin perder intensidad y la esencia que lo caracteriza.

En varias ocasiones, Marc Anthony se detuvo para agradecer el cariño del público colombiano, destacando la conexión especial que siente con Bogotá cada vez que la visita.

El sonido y la producción visual acompañaron a sus músicos, quienes cautivaron con la calidad de sus solos instrumentales, las melodías y arreglos seleccionados para cada una de las canciones que interpretaron en vivo.

Marc Anthony en Colombia: el concierto cerró con broche de oro

Los fanáticos de Marc Anthony se emocionaron al escuchar los temas que marcaron etapas importantes de sus vidas y se dejaron llevar por la presencia del artista, quien agradeció por las pancartas y mensajes que le enviaron.

Jessi Uribe fue invitado por Marc Anthony a su concierto en Bogotá y se llevó miles de aplausos al cerrar el evento. | Foto: Semana

El cierre de su concierto llegó con la canción Vivir mi vida, himno que hizo vibrar nuevamente a todo el Coliseo, el cual respondió con entusiasmo y gritos de alegría.