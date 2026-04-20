The Walt Disney presentó los próximos estrenos que llegan a cine; grandes películas sorprenderán en la pantalla grande

The Walt Disney Studios cautivó a los asistentes de la convención CinemaCon de 2026 en Las Vegas con un emocionante adelanto de sus próximos estrenos en cines.

Talentos y realizadores representando títulos de algunos de los legendarios estudios de producción de la compañía, incluyendo Disney Live Action, Walt Disney Animation Studios, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios y Searchlight Pictures, estuvieron presentes para mostrar material exclusivo y realizar varios anuncios emocionantes.

Más de 37 millones de visualizaciones lo confirman: ‘Embestida’, la cinta de terror que paraliza a Netflix

La presentación comenzó en el Dolby Colosseum del Caesar’s Palace con un compilado que destacó los próximos títulos del estudio, antes de que Alan Bergman, chairman de Disney Entertainment Studios, saludara a los más de 4.000 asistentes de CinemaCon.

Agradeció a la industria su continua colaboración y destacó que las tres películas de Hollywood más taquilleras de 2025 fueron del estudio: Zootopia 2, que recaudó casi 1.900 millones de dólares en la taquilla mundial, convirtiéndose en la película animada de Hollywood más exitosa de todos los tiempos; Avatar: Fuego y cenizas, que superó los 1.500 millones de dólares, llevando a la franquicia Avatar a más de 6.700 millones a nivel global; y Lilo y Stitch, que fue un gran éxito de público y también superó la barrera de los mil millones.

Como resultado, el estudio ha sido el número uno en la taquilla mundial durante 9 de los últimos 10 años, recaudando cerca de 6.600 millones de dólares globalmente en 2025, más de 2.000 millones por encima de su competidor más cercano.

“Disney seguirá ofreciendo experiencias cinematográficas imperdibles que llevarán al público a sus cines”, les dijo Bergman a los exhibidores, señalando: “En nuestros siete estudios, todo se trata de narrativas de alta calidad con corazón y humor que resuenan en todo el mundo y superan la prueba del tiempo, y nadie lo hace como Disney”.

Luego cedió el micrófono a Andrew E. Cripps, head of theatrical distribution, y Matthew J. Kalavsky, SVP and general manager, Disney Entertainment Studios, quienes destacaron la capacidad de Disney para contar historias extraordinarias.

Ambos resaltaron que la colección de siete estudios de clase mundial de Disney está detrás de 37 títulos con recaudación de más de mil millones de dólares, cuatro veces más que cualquier otro estudio, y que Disney mantiene una ventana promedio de 57 días entre el estreno en cines y su llegada a Disney+.

“Los cines importan: es algo que no se puede obtener en ningún otro lugar”, dijo Cripps, destacando el creciente interés en las salas de Formato Grande Premium (PLF por sus siglas en inglés).

Ya en 2026, el estudio estrenó dos películas originales: ¡Ayuda! de 20th Century Studios y Hoppers: Operación Castor de Disney y Pixar, ambas muy bien recibidas por la crítica y el público.

Hoppers: Operación Castor recientemente superó los 350 millones de dólares a nivel mundial tras registrar el mayor debut doméstico de una película animada original desde COCO en 2017.

En dos semanas, llegará a los cines El diablo viste a la moda 2 de 20th Century Studios, la esperada secuela del fenómeno de 2006 que definió a toda una generación.

Cripps proyectó un mensaje especial exclusivo para los asistentes de CinemaCon de la protagonista Anne Hathaway, antes de mostrar un adelanto especial de la película, que se estrena solo en cines el 30 de abril.

Veinte años después de sus icónicas actuaciones como Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y las sofisticadas oficinas de la revista Runway.

La película está dirigida por David Frankel, con guion de Aline Brosh McKenna, producida por Wendy Finerman y producida ejecutivamente por Michael Bederman, Karen Rosenfelt y Aline Brosh McKenna.

Cripps invitó luego al escenario al director, coguionista y productor Jon Favreau para hablar sobre Star Wars: The Mandalorian and Grogu de Lucasfilm, una nueva película de STAR WARS que estrena solo en cines el 21 de mayo.

Tras hablar sobre la esperada película, la primera de Star Wars en casi 7 años, Favreau presentó el tráiler final, seguido de los primeros 18 minutos de la película y un montaje.

En la película, protagonizada por Pedro Pascal, Sigourney Weaver y Jeremy Allen White, el cruel Imperio ha caído, pero los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la galaxia.

La incipiente Nueva República trabaja para proteger las conquistas de la Rebelión con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano, Din Djarin (Pedro Pascal), y su joven aprendiz, Grogu.

Dirigida por Jon Favreau, Star Wars: The Mandalorian and Grogu está escrita por Jon Favreau, Dave Filoni y Noah Kloor, y producida por Jon Favreau, p.g.a., Kathleen Kennedy, p.g.a., Dave Filoni, p.g.a., e Ian Bryce, p.g.a., con Karen Gilchrist, John Bartnicki y Hardie Beck como productores ejecutivos. La música está compuesta por Ludwig Göransson.

Los juguetes regresan en Toy Story 5 de Disney y Pixar, y esta vez es el encuentro entre juguetes y tecnología. La quinta película de la franquicia llega a los cines el 17 de junio, y se proyectó un clip exclusivo antes de que Cripps invitara al escenario a Tom Hanks y Tim Allen, los queridos protagonistas de los taquilleros films animados, que una vez más retoman sus roles como actores de voces en inglés de Woody y Buzz Lightyear. El icónico dúo habló sobre la nueva película y proyectó otro adelanto exclusivo.

En la nueva película, el propósito de jugar de Buzz Lightyear, Woody, Jessi y el resto del grupo se ve amenazado cuando se enfrentan a Lilypad (con la voz en inglés de Greta Lee), una nueva tableta que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para su niña, Bonnie.

¿Volverá el juego a ser como antes? Dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris, producida por Lindsey Collins y escrita por Stanton y Harris, la película cuenta con una banda sonora original de Randy Newman, quien regresa para componer su quinta película de Toy Story.

Cripps trajo luego al propio Maui, Dwayne Johnson, para hablar sobre Moana, la reinterpretación en acción real de Disney de la querida aventura animada nominada al Oscar, que llega solo a los cines el 9 de julio.

Catherine Lagaʻaia, quien hace su debut en la pantalla grande como la decidida heroína, se unió al dúo en el escenario para hablar sobre su experiencia filmando la película. La actriz recibió el Premio Estrella en Ascenso 2026 de CinemaCon en los Premios Big Screen Achievement 2026. Johnson presentó luego un adelanto exclusivo de Moana.

En la película, Moana (Catherine Lagaʻaia) responde al llamado del Océano y, por primera vez, se aventura más allá del arrecife de su isla de Motunui junto al infame semidiós Maui (Dwayne Johnson) en un viaje inolvidable para restaurar la prosperidad de su pueblo.

La película está dirigida por el ganador del Emmy® y el Tony Award®, Thomas Kail (HAMILTON); producida por Dwayne Johnson, Dane Garcia, Beau Flynn, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda; y producida ejecutivamente por Kail, Scott Sheldon, Charles Newirth y Auliʻi Cravalho, quien le dio voz a Moana en las películas animadas Moana y Moana 2.

Moana incluye canciones originales de Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foaʻi y Mark Mancina, y una banda sonora original compuesta por Mancina.

A continuación, Kalavsky presentó La guerra de los últimos de 20th Century Studios, un apasionante y épico thriller ambientado en un mundo donde la supervivencia es instinto, pero la humanidad es una elección, que se estrena en agosto solo en cines.

Tras presentar un mensaje en video exclusivo para los asistentes de CinemaCon del director y productor de la película, Ridley Scott, se estrenó por primera vez el tráiler de la película.

En La guerra de los últimos, Scott cuenta la historia de Hig (Jacob Elordi), un joven piloto que, junto a Bangley (Josh Brolin), un militar experto en supervivencia, ha construido un refugio eficiente pero aislado en un despiadado mundo postapocalíptico, hasta que una misteriosa transmisión de radio lo impulsa a aventurarse en lo desconocido en busca de la esperanza y la humanidad en las que aún cree.

Basada en el cautivador bestseller de Peter Heller (The Dog Stars), La guerra de los últimos reúne a un aclamado elenco. Brolin también protagoniza La caída de la ballena de 20th Century Studios e Imagine Entertainment, que llega a los cines el 15 de octubre. La película es un épico, emotivo y extraordinario thriller de supervivencia sobre el encuentro de un hombre con un aterrador depredador oceánico. Kalavsky proyectó varios minutos de emocionante material de la película.

La película está dirigida por Brian Duffield, con guion de Brian Duffield y Daniel Kraus, basado en el libro homónimo de Daniel Kraus, y protagonizada por Austin Abrams, Josh Brolin, Elizabeth Shue, John Ortiz, Jane Levy y Emily Rudd.

Avengers Doomsday | Las imágenes completas reveladas por Marvel: “Estos héroes necesitan a Steve Rogers”

Los productores son Brian Grazer, Brian Duffield, Jeb Brody y Allan Mandelbaum, con Doug Merrifield, Richard Abate y Will Rowbotham como productores ejecutivos.

Tras la muerte de su padre (Josh Brolin), Jay Gardiner (Austin Abrams) se sumerge en la costa central de California en busca de sus restos, pero es tragado por una enorme ballena cachalote. Atrapado en su interior con solo una hora de oxígeno, Jay comprende que las lecciones que su padre le enseñó con esfuerzo pueden ser la clave de su escape.

A continuación, Kalavsky presentó un adelanto de Wild Horse Nine (título en español a confirmar) de Searchlight Pictures, que llega solo a los cines en noviembre.

La comedia negra, escrita y dirigida por Latin McDonagh, protagonizada por John Malkovich, Sam Rockwell y Steve Buscemi, con Tom Waits y Parker Posey. El segmento culminó con un clip exclusivo de la película.

En Wild Horse Nine (título en español a confirmar), ambientada poco antes del golpe de Estado chileno de 1973, los agentes de la CIA Chris (John Malkovich) y Lee (Sam Rockwell) son enviados desde Santiago a la Isla de Pascua por su jefe, MJ (Steve Buscemi).

Entre las icónicas estatuas de la isla, y mientras los socios de larga data lidian con sus pasados oscuros y conspiraciones presentes, el nuevo vínculo de Chris con unas estudiantes rebeldes (Mariana di Girolamo y Ailín Salas) pone en riesgo el curso del viaje en este paraíso remoto.

Otros próximos estrenos de Searchlight Pictures incluyen la tercera entrega de la clásica comedia de culto Super Troopers (título en español a confirmar) de Broken Lizard, así como Behemoth! (título en español a confirmar) de Tony Gilroy, protagonizada por Pedro Pascal, y Sweetsick (título en español a confirmar), protagonizada por Cate Blanchett, ambas en posproducción.

Cripps volvió al escenario con emocionantes novedades del elenco de voces en inglés para Hexed (título en español a confirmar) de Walt Disney Animation Studios: Hailee Steinfeld y Rashida Jones se suman al elenco de voces en inglés de esta nueva y mágica saga de iniciación.

Cripps presentó un nuevo logo de la película y guio a los asistentes de CinemaCon a través de un breve resumen de la historia antes de proyectar un adelanto exclusivo para la audiencia.

El regreso de un fenómeno: Paramount confirma la producción de ‘Top Gun 3’ con Tom Cruise

En Hexed (título en español a confirmar), una adolescente impulsiva y poco convencional llamada Billie (voz en inglés de Hailee Steinfeld) descubre habilidades mágicas secretas que, una vez develadas, la conducen a una aventura llena de acción y magia fuera de los suburbios y hacia un vasto reino de brujas llamado Hexe.

Obligada a unirse a su cautelosa madre, Alice (voz en inglés de Rashida Jones), juntas descubren misterios familiares que podrían cambiar el mundo de las brujas para siempre. Dirigida por Fawn Veerasunthorn y Jason Hand, codirigida por Josie Trinidad y producida por Roy Conli, Hexed (título en español a confirmar) de Disney se estrena solo en cines el 26 de noviembre.

La era del hielo: Mundo de lava llega a los cines el 4 de febrero de 2027, y el elenco de la monumental franquicia animada, Rah Romano, Queen Latifah (quien recibió el Premio al Impacto Cultural en el Cine de CinemaCon en los Premios Big Screen Achievement 2026) y Denis Leary, se unieron a Cripps en el escenario para hablar sobre lo que los fans pueden esperar en el próximo capítulo de la saga prehistórica.

La era de hielo: Mundo de lava es una disparatada aventura llena de dinosaurios y lava que lleva a Manny, Sid, Diego, Ellie, Scrat y el resto de la manada a explorar rincones nunca antes vistos del peligroso Mundo Perdido. Los asistentes de CinemaCon disfrutaron luego de un adelanto de la secuencia de apertura de la película.

El estudio cerró la presentación con uno de los estrenos más esperados del año. El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) es la franquicia cinematográfica más exitosa de todos los tiempos, con un total de 37 películas hasta la fecha, y ahora la cuenta regresiva corre hacia el 17 de diciembre, cuando Avengers: Doomsday llegó a los cines.

Cripps luego invitó al escenario a Kevin Feige, productor y presidente de Marvel Studios, quien le dio la bienvenida al escenario a los directores de Avengers: Doomsday, los hermanos Russo, Anthony y Joe, quienes hablaron más sobre Victor Von Doom, el icónico y formidable villano de los cómics de Marvel.

Luego, Robert Downey Jr., con el característico verde del Doctor Doom, hizo una dramática entrada desde el fondo del Dolby Colosseum, para deleite de los asistentes de CinemaCon, y avanzó hacia el escenario para proyectar un adelanto exclusivo de material de la película, antes de llevar al escenario al mismísimo Steve Rogers, Chris Evans.

En Avengers: Doomsday, queridos héroes de tres universos distintos, se verán en un rumbo de colisión mortal y enfrentarán una amenaza existencial como nunca antes habían encontrado. Dirigida por Anthony y Joe Russo y escrita por Stephen McFeely, AVENGERS: DOOMSDAY está protagonizada por Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Ian McKellen, Tom Hiddleston, James Marsden, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Danny Ramirez, Winston Duke, Alan Cumming, Wesley Holloway, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Alex Livinalli, Mabel Cadena y Tenoch Huerta Mejia. La película está producida por Kevin Feige, Louis D’Esposito y Jonathan Schwartz, con Callum McDougall como productor ejecutivo.

La presentación culminó con un reloj de cuenta regresiva de Doomsday en la pantalla, contando los días que faltan para el estreno de la película en diciembre.