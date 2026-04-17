Más de 37 millones de visualizaciones lo confirman: ‘Embestida’, la cinta de terror que paraliza a Netflix

La plataforma de streaming Netflix ha consolidado un nuevo éxito global con el estreno de ‘Embestida’, una producción que combina el cine de catástrofes con el subgénero de depredadores marinos. En apenas tres días, la cinta dirigida por el cineasta noruego Tommy Wirkola alcanzó la cifra de 37,7 millones de visualizaciones, posicionándose como uno de los lanzamientos más exitosos de la plataforma en lo que va del año, a pesar de haber sido originalmente descartada por los estudios Sony Pictures.

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El rendimiento de ‘Embestida’ ha sorprendido a los analistas de la industria cinematográfica. Con sus 37,7 millones de reproducciones iniciales, la película se sitúa en el podio de los mejores debuts del año en Netflix. No obstante, según datos internos de la plataforma, el filme ocupa el tercer lugar en el ranking de estrenos anuales, siendo superado únicamente por el thriller ‘El botín’, protagonizado por Matt Damon y Ben Affleck (41,6 millones), y la cinta de ciencia ficción ‘Máquina de guerra’, con Alan Ritchson (39,3 millones).

En este caso, la decisión de Netflix de rescatar el proyecto tras la negativa de Sony ha resultado en una operación de alta rentabilidad en términos de tráfico y retención de usuarios.

La trama de ‘Embestida’ se desarrolla en Annieville, una localidad costera ficticia en Carolina del Sur. La narrativa se activa con la llegada del huracán Henry, un fenómeno meteorológico de una violencia inusitada que impide la evacuación total del pueblo. La crisis climática se transforma rápidamente en una lucha por la supervivencia cuando la inundación arrastra a un grupo de tiburones agresivos hacia las zonas residenciales.

El elenco principal está encabezado por figuras reconocidas de la industria actual:

Phoebe Dynevor: Conocida internacionalmente por su papel en Los Bridgerton , interpreta a Lisa, una mujer embarazada atrapada en medio del desastre.

Conocida internacionalmente por su papel en , interpreta a Lisa, una mujer embarazada atrapada en medio del desastre. Whitney Peak: Quien da vida a Dakota, una joven que enfrenta el reto adicional de padecer agorafobia.

Quien da vida a Dakota, una joven que enfrenta el reto adicional de padecer agorafobia. Djimon Hounsou: El nominado al Oscar interpreta a Dale, un biólogo marino que aporta el componente técnico y de acción a la historia.

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Fiel al estilo de sus obras anteriores, como Zombies Nazis o Noche de paz, Tommy Wirkola propone un enfoque que mezcla la tensión del suspenso con elementos del cine “trash” o de serie B. La crítica especializada ha señalado que la película no busca un realismo científico riguroso; por el contrario, abraza situaciones inverosímiles, como el nacimiento de un bebé en plena lucha contra los escualos o la presencia de un gran tiburón blanco atraído por un cargamento de carne disperso en el agua.

Con una duración de apenas 86 minutos, la cinta apuesta por un ritmo ágil que evita las subtramas densas, centrándose en la espectacularidad de sus efectos prácticos y visuales.