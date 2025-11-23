Suscribirse

Televisión

Estrenos de películas y series que llegan a Netflix del 24 al 28 de noviembre de 2025

En esta semana, el catálogo se renueva con el final de una de las series más exitosas de la plataforma de streaming.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

23 de noviembre de 2025, 10:15 a. m.
Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre.
Estas son algunas de las producciones que llegan a Netflix el fin de semana del 24 y 28 de noviembre. | Foto: Getty Images - Logo Netflix

El fin de semana del 22 y 23 de noviembre se perfila como uno de los más movidos para los aficionados al streaming. En particular, Netflix vuelve a situarse en el centro de la conversación con un nuevo conjunto de títulos que promete agitar el interés de su audiencia.

La plataforma, famosa por la amplitud y variedad de su catálogo (que incluye desde producciones cinematográficas hasta series y documentales) ultima los detalles para refrescar su parrilla de contenidos.

Netflix
Estrenos en Netflix en el fin de semana del 22 y 23 de noviembre de 2025. | Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

En línea con su habitual apuesta por la diversidad, la compañía busca reconquistar a sus suscriptores mediante estrenos que transitan por un amplio espectro de géneros: drama, comedia, thriller, animación, terror y propuestas documentales.

Películas y series que llegan a Netflix del 24 al 28 de noviembre de 2025

Lunes 24 de noviembre

  • Desapariciones: ¿vivos o muertos?

Esta docuserie acompaña a los agentes de un departamento de policía de Carolina del Sur en su apremiante búsqueda de personas desaparecidas en circunstancias desconcertantes.

Missing: Dead or Alive? | Official Trailer | Netflix
  • Kevin Hart: Acting my age

Más viejo, más sabio... y aún más divertido. Kevin Hart cuenta sus desventuras durante la mediana edad, desde el uso de pastillas para la intimidad hasta los peligros de lesionarse.

Martes 25 de noviembre

  • ¿Es pastel? festividades

Los artistas pasteleros de temporadas anteriores vuelven para crear deliciosas réplicas de patines de hielo, cascanueces y más en esta edición festiva del concurso de repostería.

¿Es pastel?: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix
  • Tres tontos en Kenia

Una promesa que parecía lejana se hace realidad: tres amigos por fin emprenden un viaje por Kenia lleno de aventuras, bromas... y quizás hasta una selfi con una jirafa.

Miércoles 26 de noviembre

  • Un robo muy navideño

Dos trabajadores sin suerte se alían para robar una lujosa tienda departamental en Londres durante la Nochebuena, pero... robarse el corazón no está en los planes.

  • Puzzled

Netflix lleva el ritual diario de rompecabezas al Mundo del Revés. Con Puzzled habrá nuevas formas de interactuar series favoritas como Stranger Things, El juego del calamar, KPop Demon Hunters, Glass Onion: A Knives Out Mystery y Emily in Paris.

Stranger Things 5 | Official Trailer | Netflix
  • Stranger Things

Después de la extraña desaparición de un niño, un pueblo se encuentra ante un misterio que revela experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales y a una niña muy especial.

Viernes 28 de noviembre

  • Fotógrafo de guerra: el hombre que captó la imagen

¿Cuál es el origen de la emblemática foto de la guerra de Vietnam? Este documental investiga la autoría de una imagen que definió una era.

The Stringer : The Man Who Took The Photo | Official Trailer
  • La chica zurda

Una madre y sus dos hijas se mudan a Taipéi para abrir un puesto de fideos en un vibrante mercado nocturno, pero los secretos familiares y la tradicióndesafían su nuevo comienzo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Venezuela alista gas para Colombia: los graves riesgos que enfrentaría el país por “primer envío” del régimen

2. Reconocido periodista deportivo contó inédita historia sobre Andrés Escobar antes de morir: “Me dijo que no”

3. Amazon anuncia cambios clave en sus envíos antes del Black Friday: así impactará a millones de usuarios

4. Mhoni Vidente vaticinó angustiante situación para 2026 y alertó sobre cambios fuertes: “Vendrán días oscuros”

5. Herido en atentado sobrino del exparamilitar Cuco Vanoy. El hecho se registró en Medellín

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NetflixseriesEstrenos de Netflix

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.