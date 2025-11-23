Estrenos de películas y series que llegan a Netflix del 24 al 28 de noviembre de 2025

El fin de semana del 22 y 23 de noviembre se perfila como uno de los más movidos para los aficionados al streaming. En particular, Netflix vuelve a situarse en el centro de la conversación con un nuevo conjunto de títulos que promete agitar el interés de su audiencia.

La plataforma, famosa por la amplitud y variedad de su catálogo (que incluye desde producciones cinematográficas hasta series y documentales) ultima los detalles para refrescar su parrilla de contenidos.

Estrenos en Netflix en el fin de semana del 22 y 23 de noviembre de 2025. | Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

En línea con su habitual apuesta por la diversidad, la compañía busca reconquistar a sus suscriptores mediante estrenos que transitan por un amplio espectro de géneros: drama, comedia, thriller, animación, terror y propuestas documentales.

Películas y series que llegan a Netflix del 24 al 28 de noviembre de 2025

Lunes 24 de noviembre

Desapariciones: ¿vivos o muertos?

Esta docuserie acompaña a los agentes de un departamento de policía de Carolina del Sur en su apremiante búsqueda de personas desaparecidas en circunstancias desconcertantes.

Kevin Hart: Acting my age

Más viejo, más sabio... y aún más divertido. Kevin Hart cuenta sus desventuras durante la mediana edad, desde el uso de pastillas para la intimidad hasta los peligros de lesionarse.

Martes 25 de noviembre

¿Es pastel? festividades

Los artistas pasteleros de temporadas anteriores vuelven para crear deliciosas réplicas de patines de hielo, cascanueces y más en esta edición festiva del concurso de repostería.

Tres tontos en Kenia

Una promesa que parecía lejana se hace realidad: tres amigos por fin emprenden un viaje por Kenia lleno de aventuras, bromas... y quizás hasta una selfi con una jirafa.

Miércoles 26 de noviembre

Un robo muy navideño

Dos trabajadores sin suerte se alían para robar una lujosa tienda departamental en Londres durante la Nochebuena, pero... robarse el corazón no está en los planes.

Puzzled

Netflix lleva el ritual diario de rompecabezas al Mundo del Revés. Con Puzzled habrá nuevas formas de interactuar series favoritas como Stranger Things, El juego del calamar, KPop Demon Hunters, Glass Onion: A Knives Out Mystery y Emily in Paris.

Stranger Things

Después de la extraña desaparición de un niño, un pueblo se encuentra ante un misterio que revela experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales y a una niña muy especial.

Viernes 28 de noviembre

Fotógrafo de guerra: el hombre que captó la imagen

¿Cuál es el origen de la emblemática foto de la guerra de Vietnam? Este documental investiga la autoría de una imagen que definió una era.

La chica zurda