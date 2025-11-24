Suscribirse

Cultura

Para ver en Netflix: el mejor anime de ciencia ficción de todos los tiempos que jamás logró un live-action

La obra maestra del cyberpunk que ha inspirado a series como Stranger Things y Matrix está disponible en Netflix.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Cultura
24 de noviembre de 2025, 6:39 p. m.
Para ver en Netflix: Akira, el mejor anime de ciencia ficción de todos los tiempos que jamás logró un live-action
Akira, el mejor anime de ciencia ficción que jamás logró un live-action | Foto: YouTube Piece of Magic Entertainment

Los apasionados del anime ya pueden ver en Netflix una de las obras catalogadas como el mejor anime de ciencia ficción de todos los tiempos, una obra maestra del género que ha dejado una huella imborrable en la cultura pop global y que, a pesar de su influencia gigantesca, jamás logró concretarse en una versión live-action satisfactoria. Se trata de Akira.

Contexto: Dónde ver el documental de Juan Gabriel: plataforma en la que está disponible oficialmente
AKIRA | Official Trailer

La película ambientada en el año 2019, en Neo-Tokio, una ciudad reconstruida tras la devastación causada por una explosión apocalíptica que desató la Tercera Guerra Mundial. La historia sigue a Kaneda, líder de una pandilla de motociclistas jóvenes, y a su amigo Tetsuo, quienes se ven envueltos en un torbellino de eventos que comienza cuando Tetsuo adquiere poderes psíquicos excepcionales tras un encuentro con un niño con habilidades telequinéticas llamado Akira.

A medida que los poderes de Tetsuo se descontrolan, empieza a sucumbir a la locura, desatando una serie de acontecimientos que amenazan con destruir la ciudad completa. La película explora temas como la corrupción del poder, el control gubernamental, y la lucha interna entre la humanidad y el poder destructivo.​​

Contexto: ‘Accidente 2′, de Netflix, la gran expectativa de diciembre tras el éxito de la primera entrega: ya hay fecha de estreno
Para ver en Netflix: Akira, el mejor anime de ciencia ficción de todos los tiempos que jamás logró un live-action
Para ver en Netflix: Akira, el mejor anime de ciencia ficción de todos los tiempos que jamás logró un live-action | Foto: YouTube Piece of Magic Entertainment

Dirigida y escrita por Katsuhiro Otomo, quien también creó el manga original en el que se basa, la película tomó aproximadamente 8 años para completarse, desde su concepción hasta su lanzamiento en 1988.

Otomo insistió en un nivel de detalle y calidad que la hizo la producción más cara y ambiciosa en la historia del anime en ese momento. Encabezó un equipo de talentosos animadores y técnicos que utilizaron técnicas revolucionarias para la época, como el uso intensivo de celdas tradicionales y una cuidadosa animación cuadro a cuadro, lo que dio lugar a una animación fluida y de altísima calidad visual.​

Akira ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de las décadas, destacándose por su innovación artística y su impacto cultural. Entre sus reconocimientos por su contribución al desarrollo del género cyberpunkn se encuentran haber sido número 16 en la lista de las 50 principales películas animadas de Time Out y número 5 en la lista de las 50 mejores películas animadas de Total Film. Además, la película fue clasificada como número uno en la revista Wizard’s Animeen en su Top 50 Anime lanzado en América del Norte.

Su influencia y prestigio permanecen vigentes, siendo constantemente citada como uno de los filmes más importantes en la historia de la animación, así como uno de los pioneros que abrió las puertas del anime al mercado internacional.​

Contexto: El giro inesperado de Disney: así será el anime de ‘Miraculous’ que promete una de las mejores batallas cósmicas
Para ver en Netflix: Akira, el mejor anime de ciencia ficción de todos los tiempos que jamás logró un live-action
Para ver en Netflix: Akira, el mejor anime de ciencia ficción de todos los tiempos que jamás logró un live-action | Foto: YouTube Piece of Magic Entertainment

La influencia de Akira en el cine, la televisión y la cultura popular es inmensa. Ha servido como inspiración para numerosas películas y series, incluyendo producciones hollywoodenses y otros animes que adoptaron su estética y temática de ciencia ficción distópica. Obras como Matrix, Stranger Things y varios videojuegos reconocen el legado de Akira en la construcción de mundos futuristas dominados por tecnologías avanzadas y poderes sobrenaturales. Su estética, su narrativa compleja y su exploración de temas sociales y políticos continúan siendo fuente de inspiración para creadores alrededor del mundo.​

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alerta en EE. UU.: el vórtice polar podría causar frío extremo y nevadas desde esta semana

2. Lev Tahor, la secta que fue hallada en Antioquia y genera preocupación: se le acusa de graves delitos y tener prácticas extrañas

3. Huertas y Mejía, los dos generales que tienen en crisis al Ejército por presuntos nexos con grupos criminales

4. Inter Miami jugaría en Colombia: se conoció contra quién y la posible fecha

5. Trump podría confirmar la existencia de vida inteligente no humana. Este sería el momento, según un director de cine

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Netflixanimaciónciencia ficciónlive action

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.