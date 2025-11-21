Suscribirse

Cultura

Dónde ver el documental de Juan Gabriel: plataforma en la que está disponible oficialmente

Tras varias semanas de su estreno, el contenido se posiciona como uno de los más importantes de la aplicación.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

21 de noviembre de 2025, 9:43 p. m.
Esta en la plataforma en la que puede ver el documental del 'Divo de Juárez'.
Esta en la plataforma en la que puede ver el documental del 'Divo de Juárez'. | Foto: Getty Images

Luego de nueve años de la muerte del famoso cantante Juan Gabriel, su nombre sigue teniendo la misma relevancia entre los millones de fanáticos que conquistó a lo largo de su carrera en varios de los países más importantes de América Latina.

Pese al paso del tiempo, el legado del ‘Divo de Juárez’ permanece intacto, razón por la cual miles de personas esperaban con ansias el estreno del documental sobre su vida, una producción que permite conocer de cerca algunos de los momentos más significativos de su trayectoria personal y musical.

La miniserie documental sobre Juan Gabriel lleva como título uno de sus famosos estribillos: Debo, Puedo y Quiero.
La miniserie documental sobre Juan Gabriel lleva como título, uno de sus famosos estribillos: Debo, Puedo y Quiero. | Foto: Netflix

Es por eso que la noticia sobre el inicio de las grabaciones emocionó al público digital hace varios meses, pues muchos estaban a la expectativa de conocer más detalles de la producción.

Sus seguidores esperaban que en cada escena aparezcan las canciones más emblemáticas del artista mexicano, ya que sus baladas y rancheras marcaron a varias generaciones que, hasta el día de hoy, continúan escuchando su música tanto en formatos tradicionales como en plataformas de streaming y contenidos multimedia.

Contexto: Directora del documental ‘Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero’ reveló detalles sobre el ‘Divo de Juárez’: “Van a conocer a la persona”

¿Dónde estará disponible el documental del ‘Divo de Juárez’?

Debido a que es una producción original de Netflix, este contenido hará parte oficial y exclusiva del catálogo de la mencionada aplicación y sería uno de los contenidos fijos dentro de la misma, ya que es la única que cuenta con la totalidad de derechos para su transmisión y reproducción.

Con este estreno, millones de familias que se sienten identificadas con el artista pudieron reconstruir los primeros años de vida de Juan Gabriel, seguir de cerca su crecimiento y observar las adversidades que enfrentó hasta convertirse en una de las estrellas más importantes del mundo hispano.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero | Tráiler oficial | Netflix

¿Cómo se construyó el relato para el documental de Juan Gabriel?

El documental incluye testimonios de músicos, productores, amigos cercanos y colaboradores que acompañaron al artista en diferentes etapas de su carrera. Sus anécdotas permiten entender no solo el enorme éxito de Juan Gabriel, sino también su personalidad, su compromiso social y la presión que enfrentó dentro de la industria musical.

Contexto: ¿Juan Gabriel está vivo? El extraño mensaje en el que, supuestamente, asegura que fingió su muerte

Netflix ha categorizado esta producción como un documental biográfico musical y la ha mantenido entre sus títulos destacados desde su estreno, el pasado 30 de octubre.

Para los admiradores del ‘Divo de Juárez’, este documental ha sido una oportunidad para reencontrarse con su legado, y para quienes apenas comienzan a descubrirlo, se ha convertido en un punto de partida ideal para conectar con sus ritmos y letras.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Condena contra Stevan Riascos, el depredador sexual de Buenaventura: se conoce monto de la pena y detalles escabrosos de su actuar criminal

2. El nuevo documento que ahora exigen en todos los aeropuertos de Estados Unidos

3. Gustavo Petro se retractó por señalamientos que hizo contra la senadora Paloma Valencia: este es el mensaje

4. Exjurado de Miss Universo tildó a Fátima Bosch de “falsa ganadora” y prometió revelar la verdad del certamen: “Tiene negocios”

5. Vuelve y juega con Catalina Usme: dictamen en Selección Colombia no fue lo esperado para Liga de Naciones

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Juan GabrieldocumentalNetflix

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.