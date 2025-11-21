Luego de nueve años de la muerte del famoso cantante Juan Gabriel, su nombre sigue teniendo la misma relevancia entre los millones de fanáticos que conquistó a lo largo de su carrera en varios de los países más importantes de América Latina.

Pese al paso del tiempo, el legado del ‘Divo de Juárez’ permanece intacto, razón por la cual miles de personas esperaban con ansias el estreno del documental sobre su vida, una producción que permite conocer de cerca algunos de los momentos más significativos de su trayectoria personal y musical.

La miniserie documental sobre Juan Gabriel lleva como título, uno de sus famosos estribillos: Debo, Puedo y Quiero. | Foto: Netflix

Es por eso que la noticia sobre el inicio de las grabaciones emocionó al público digital hace varios meses, pues muchos estaban a la expectativa de conocer más detalles de la producción.

Sus seguidores esperaban que en cada escena aparezcan las canciones más emblemáticas del artista mexicano, ya que sus baladas y rancheras marcaron a varias generaciones que, hasta el día de hoy, continúan escuchando su música tanto en formatos tradicionales como en plataformas de streaming y contenidos multimedia.

¿Dónde estará disponible el documental del ‘Divo de Juárez’?

Debido a que es una producción original de Netflix, este contenido hará parte oficial y exclusiva del catálogo de la mencionada aplicación y sería uno de los contenidos fijos dentro de la misma, ya que es la única que cuenta con la totalidad de derechos para su transmisión y reproducción.

Con este estreno, millones de familias que se sienten identificadas con el artista pudieron reconstruir los primeros años de vida de Juan Gabriel, seguir de cerca su crecimiento y observar las adversidades que enfrentó hasta convertirse en una de las estrellas más importantes del mundo hispano.

¿Cómo se construyó el relato para el documental de Juan Gabriel?

El documental incluye testimonios de músicos, productores, amigos cercanos y colaboradores que acompañaron al artista en diferentes etapas de su carrera. Sus anécdotas permiten entender no solo el enorme éxito de Juan Gabriel, sino también su personalidad, su compromiso social y la presión que enfrentó dentro de la industria musical.

Netflix ha categorizado esta producción como un documental biográfico musical y la ha mantenido entre sus títulos destacados desde su estreno, el pasado 30 de octubre.