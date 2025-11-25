Clarividente colombiana habló de Juan Gabriel y soltó impactante confesión sobre su dudosa muerte: “Me conecté con él”

Por muchos años, la muerte del cantante mexicano Juan Gabriel ha sido todo un misterio, pues muchas personas aseguran, tiempo después, haberlo visto, por lo que se cree que su muerte ha sido solo una fachada.

En su momento, el 28 de agosto del año 2016, se confirmó el fallecimiento del intérprete de exitosos temas musicales como Así fue, Abrázame muy fuerte, Querida, entre otros, pero desde entonces existe la duda de si realmente murió o si fingió su muerte.

Juan Gabriel in Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero S.1. Courtesy of Netflix / Netflix © 2025 | Foto: Courtesy of Netflix / Netflix ©

Tras pasar nueve años de su muerte, durante los últimos meses varias personas han mencionado que lo han visto, y por esta razón, algunos internautas han acudido a la clarividente colombiana Ayda Valencia para preguntar si es verdad que el artista mexicano está vivo.

Ante la pregunta de uno de sus seguidores ella mencionó que tras conectar con el artista, no sintió que el cantante estuviera muerto.

“¿Juan Gabriel, el cantante mexicano está vivo? Como me han preguntado taaaaanto, aquí les dejo el video de lo que yo siento al respecto" [SIC], escribió en la descripción de su video, previo a dar la respuesta.

“Yo no lo siento muerto, la verdad. Me conecté con él, miré. Ustedes saben que soy súper responsable con esta información y definitivamente yo lo siento vivo. ¿Qué pasó? Que por muchas circunstancias, yo creo que toma la decisión de pronto, de aislarse, de irse o de ausentarse, pero lo siento vivo", dijo la clarividente.

Las palabras de Ayda Valencia despertaron varias reacciones en sus seguidores y en personas que están muy interesadas en este tema. Muchas de estas personas coincidieron en que le creen a Valencia, ya que ha sido muy acertada con diferentes predicciones que ha realizado a través de los años.