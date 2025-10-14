Suscribirse

NETFLIX

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero: fecha de estreno del documental de Netflix, con imágenes grabadas por él mismo

La historia sobre el cantante mexicano se dará a conocer en la plataforma con motivo de los 10 años de su deceso.

Redacción Semana
14 de octubre de 2025, 8:55 p. m.
Juan Gabriel en Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero S.1. Courtesy of Netflix / Netflix © 2025
A casi diez años de su partida, la serie Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero abre las puertas a más de cuatro décadas de la vida de Alberto Aguilera Valadez, quien a través de videos, audios e imágenes capturadas por él mismo, registró el lado más íntimo del hombre fuera del escenario.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero | Tráiler oficial | Netflix
Juan Gabriel en Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero S.1. Cortesía de Netflix / Netflix © 2025
Más allá del artista que marcó generaciones, este documental nos muestra al ser humano que convirtió la soledad en inspiración, la vulnerabilidad en arte, sus canciones en himnos y que creó un puente con el mundo a través de su música.

Contexto: Los secretos jamás contados de Juan Gabriel llegan a Netflix
Contexto: Netflix anuncia documental inspirado en la vida de Juan Gabriel: primeros detalles, equipo de producción y más

Bajo la dirección de María José Cuevas y la producción de Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, los cuatro episodios de esta serie permitirán conocer a Alberto Aguilera, para entender a Juan Gabriel.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero: imágenes cortesía de Netflix
Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero será estrenado por Netflix el 30 de octubre de 2025.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero

Es una serie documental con acceso inédito a los archivos personales de Juan Gabriel, incluyendo videos filmados por él mismo.

Juan Gabriel en Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero S.1. Courtesy of Netflix / Netflix © 2025
A través de 4 episodios, esta investigación ofrece una historia íntima y reveladora sobre Alberto Aguilera Valadez, el hombre detrás del ídolo musical mexicano y autor de miles de canciones, que convirtió su dolor en himnos y rompió estigmas y prejuicios a lo largo de su vida.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero recorre desde los inicios la carrera de uno de los artistas más queridos de México, hasta su muerte, ofreciendo una mirada sin precedentes y profundamente humana a su legado, que ya forma parte de la cultura popular mexicana, y cuya música sigue conmoviendo a millones en el mundo.

Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica (Estados Unidos). Falleció a los 66 años tras un infarto agudo de miocardio​ mientras desarrollaba su gira, llamada ‘MeXXico es Todo’.

Dirección: María José Cuevas (Bellas de Noche, La Dama del Silencio: El caso Mataviejitas)Productoras: Laura Woldenberg & Ivonne Gutiérrez (1994, Las tres muertes de Marisela Escobedo, La Dama del Silencio: El caso Mataviejitas).

