A casi diez años de su partida, la serie Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero abre las puertas a más de cuatro décadas de la vida de Alberto Aguilera Valadez, quien a través de videos, audios e imágenes capturadas por él mismo, registró el lado más íntimo del hombre fuera del escenario.

Juan Gabriel en Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero S.1. Cortesía de Netflix / Netflix © 2025 | Foto: Courtesy of Netflix / Netflix ©

Más allá del artista que marcó generaciones, este documental nos muestra al ser humano que convirtió la soledad en inspiración, la vulnerabilidad en arte, sus canciones en himnos y que creó un puente con el mundo a través de su música.

Bajo la dirección de María José Cuevas y la producción de Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, los cuatro episodios de esta serie permitirán conocer a Alberto Aguilera, para entender a Juan Gabriel.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero: imágenes cortesía de Netflix | Foto: Netflix

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero será estrenado por Netflix el 30 de octubre de 2025.​

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero

Es una serie documental con acceso inédito a los archivos personales de Juan Gabriel, incluyendo videos filmados por él mismo.

Juan Gabriel en Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero S.1. Courtesy of Netflix / Netflix © 2025 | Foto: Courtesy of Netflix / Netflix © 2025

A través de 4 episodios, esta investigación ofrece una historia íntima y reveladora sobre Alberto Aguilera Valadez, el hombre detrás del ídolo musical mexicano y autor de miles de canciones, que convirtió su dolor en himnos y rompió estigmas y prejuicios a lo largo de su vida.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero recorre desde los inicios la carrera de uno de los artistas más queridos de México, hasta su muerte, ofreciendo una mirada sin precedentes y profundamente humana a su legado, que ya forma parte de la cultura popular mexicana, y cuya música sigue conmoviendo a millones en el mundo.

Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica (Estados Unidos). Falleció a los 66 años tras un infarto agudo de miocardio​ mientras desarrollaba su gira, llamada ‘MeXXico es Todo’.