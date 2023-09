¿Juan Gabriel está vivo? El extraño mensaje en el que, supuestamente, asegura que fingió su muerte

Audios que comprobarían que Juan Gabriel sigue con vida

“A todos los fans que esperaron a que regresara, pues sucedió, quiero decirles que quien se ha hecho cargo de mí es Joaquín Muñoz, durante todos estos años que fingí todo, él me ha mantenido, me ha cuidado y también quiero desmentir a Martha Figueroa, porque no me contactó jamás para hacer un documental que está saliendo. Daré mi primera entrevista a ‘Grafos y gestos’ a las 5 de la tarde por Radio Fórmula y Tele Fórmula”, menciona una voz muy similar a la del fallecido artista.