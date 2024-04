Acabó el dilema: eligieron al narrador oficial de la Selección Colombia

Pelea en el Colombia vs. Brasil: el pleito explotó por gesto de las brasileñas en el Sudamericano Femenino Sub 20

Contexto: Pelea en el Colombia vs. Brasil: el pleito explotó por gesto de las brasileñas en el Sudamericano Femenino Sub 20

Aceptando la determinación del canal, el ‘toxi relator’ confesó que para este no fue fácil: “Cuando llegó, no voy a negarte, no fue fácil... no es fácil ser el líder en algo y que de un momento a otro te digan ya no”. “¿Yo qué hice mal?, yo me preguntaba, ‘¿es que yo narro mal, o qué?’, no, viene este man y ah bueno, si es así, qué más”, sumó.