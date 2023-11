Eduardo Luis dio la cara y contó toda la verdad de la pelea con Javier Fernández, ‘el cantante del gol’

La transmisión del histórico partido entre la Selección Colombia y Brasil en Barranquilla, fue el punto de quiebre para que los aficionados de la Tricolor pidieran a Eduardo Luis como reemplazo de Javier Fernández en el canal RCN.

A raíz de un problema de salud, ‘el cantante del gol’ no pudo relatar el duelo disputado en el Metropolitano, dejando su silla libre para que el ‘toxi relator’ tuviera la oportunidad de contarle al país las emociones del partido que Colombia ganaría con el doblete de Luis Díaz sobre los minutos finales.

El resultado fue un debate en redes sociales en el que muchos televidentes empezaron a exigir a Eduardo Luis como el nuevo narrador de los partidos de la Selección, por encima de Javier Fernández, quien normalmente hace equipo en las transmisiones junto a Carlos Antonio Vélez.

El ‘cantante del gol’ se recuperó y estuvo presente en la victoria de Colombia frente a Paraguay (0-1), lo que nuevamente desató el cruce de opiniones entre los espectadores del canal.

Javier Fernández, presentador y narrador colombiano. | Foto: Instagram @elcantantedelgol

La polémica se trasladó a Win Sports el pasado fin de semana. Durante la transmisión del partido entre Atlético Nacional y América de Cali, Fernández lanzó al aire un comentario que muchos televidentes tomaron como indirecta para Eduardo Luis.

“Se me olvidó en la presentación, le pido excusas, Javier, el narrador oficial de la Selección Colombia”, dijo al aire el comentarista Campo Elías Terán, a lo que inmediatamente respondió el relator vallecaucano: “no, no, señor. No se preocupe. Eso lo sabe la gente”.

Más tarde, Eduardo Luis publicó un tuit en su cuenta oficial, dando una respuesta al comentario aunque sin mencionar a sus colegas. “La vida me ha enseñado a NO DAR NADA POR SENTADO. Todo puede cambiar amigos... sólo debemos estar listos... Abrazo mi genteeeeee”, escribió.

Eduardo Luis López, relator y periodista colombiano. | Foto: Foto: Instagram Eduardo Luis @eduardoluisfut

Eduardo Luis le pone fin a la novela

El ‘rifirrafe’ entre ambos narradores ha generado gran controversia entre los fanáticos del fútbol colombiano, que siguen una a una las declaraciones que se hacen al respecto.

Coincidencialmente, Eduardo Luis estuvo como invitado en la emisión de este martes de La Tele Letal, donde habló al respecto de su relación con Javier Fernández y lo que pasó en ese partido de Colombia vs. Brasil. “La gente vuelve un chisme, cualquier cosa”, respondió.

“Hay personajes que damos clics, que ayudamos a eso”, agregó. “Nuestra relación es de compañeros de trabajo, no es que seamos parceros. Como en todas las empresas, uno tiene gente con la que se la pasa para arriba y para abajo, pero la relación es cordial, educada, amable”, explicó.

Eduardo Luis dejó claro que su presencia como narrador en el primer partido de la doble fecha de noviembre fue algo que no estaba planeado. “Yo acabé Saque Largo a las 6:00 y el partido era las 7:00. Yo me voy a un palco en el estadio y me estoy tomando un whisky”, señaló.

“Ya me habían servido el whisky cuando me llama mi jefe y me dice ‘Edu, ¿donde estás?’. Le digo que voy a ver el partido porque ya había terminado de trabajar y me dice ‘no, vente a la zona de prensa porque Javi no se siente bien’”, dijo.

Javier Fernández intentó hacer la transmisión, sin embargo, un problema en la voz lo terminó sacando del equipo. “Cuando Javi se para de ahí, yo le doy un abrazo y le digo que se recupere. Esa es la relación nuestra, de compañerismo normal. Yo narré el partido, le di su crédito todo el tiempo, todo muy normal”, añadió.