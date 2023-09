El fuerte encontrón entre Zulma Rey y Daniela Tapia, en ‘MasterChef’

La situación empeoró cuando Claudia Bahamón, presentadora del programa desde su primera temporada, llegó a la estación en la que estaban trabajando y le dijo a Daniela: “Prepárate porque en la India, la vaca es sagrada... Si a mí me dicen que me van a entregar una hamburguesa inspirada en la India con una vaca metida ahí, yo digo, eso ya no es de la India, yo, de pronto los chefs dicen que sí” , generando nuevamente desconfianza entre las cocineras.

Por otro lado, la actriz cubana Daniela Tapia mostró el descontentó tras lo sucedido y afirmó: “Si, la duda de Zulma es constante, y no sé si es con otras personas o es conmigo, no lo sé”. Sin embargo, continuaron la preparación que incluía la proteína animal, como se estaba haciendo desde el inicio del reto .

A pesar de que lo intentó disimular muy bien, Zulma se mostraba demasiado sensible en su paso con los jurados, razón por la cual, se le preguntó qué le estaba pasando. “Es que Dani dijo que no se había sentido bien trabajando conmigo”, mientras las incontrolables lágrimas caían por su rostro.

Por su parte, Tapia explicó que los inconvenientes fueron por las dudas que se generaron al no tener claro si la hamburguesa debía ser vegetariana o no. Jorge Rausch interrumpió la conversación para hacerle saber a las cocineras que en India solo el 30% de la población no come carne: “Dicho eso, hacer una hamburguesa de carme hindú, vale”, finalizó el chef colombiano.