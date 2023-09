Martha Isabel Bolaños se refirió a picante pregunta sobre el chef Christopher Carpentier

La quinta temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ ha llegado con una intensidad desbordante, desatando una ola de emociones y altas expectativas entre los seguidores del programa.

Desde el primer episodio, esta edición ha llevado a los concursantes, entre los que se encuentran actores de renombre, talentosos cantantes, humoristas e influyentes digitales, a enfrentarse a los desafíos culinarios más exigentes de la televisión colombiana.

Participantes de 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Canal RCN

En medio de esta competencia cargada de adrenalina y sabor, una participante ha destacado por encima del resto: Martha Isabel Bolaños, la reconocida actriz que ha cautivado al público con su personalidad única desde el inicio de la temporada. Su travesía en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ ha sido un torbellino de emociones que no ha pasado desapercibido.

Durante el desarrollo del programa, Martha Isabel Bolaños la actriz se ha mostrado visiblemente emocionada ante las cámaras, admitiendo que el estrés estaba empezando a afectarla.

Lo que generó más atención fue la revelación de Martha sobre su relación con uno de los jurados, Christopher Carpentier. En uno de los episodios, Christopher llegó a la estación de la reconocida Pupuchurra de ‘Betty, la fea’, pero la situación tomó un giro inesperado.

Martha tenía planeado un plato que requería “romper una morcilla”, lo cual no fue del agrado del conocido chef. La tensión aumentó y Martha, visiblemente afectada por la situación, rompió en llanto expresando su frustración. Incluso llegó a manifestar que Christopher Carpentier siempre la trata de manera brusca y diferente a los demás concursantes.

Esta revelación ha generado debates y comentarios entre los seguidores del programa, quienes se han mostrado divididos sobre la relación entre Martha Isabel Bolaños y Christopher Carpentier.

“Él nunca se toma un minuto para prestarme atención y mirar qué es lo que estoy haciendo. Yo siento que es personal contra mis platos, Carpentier siempre que llega a mi estación, de entrada ya voy perdiendo, siempre me está descalificando, desde antes de probar ya tiene la cara de c*l*” afirmó Martha.

El chef chileno en la competencia de cocina. | Foto: Fotograma 3:56 video 'Barragán encanta a los chefs con su creativo plato'. YouTube: @canalRCN

Y es que al momento de evaluar su plato, el chef se dio cuenta de que Martha no había seguido sus instrucciones y su cara de molestia fue evidente; incluso él dijo que la relación de ellos dos se limitaba a que él era sordo y ella, muda.

A pesar de que su plato no alcanzó los estándares más altos, la incertidumbre sobre su destino en la competencia se apoderó del ambiente en la competencia.

Ahora, en una entrevista que le hicieron a Martha por fuera de la competencia, le preguntaron por su relación con Carpentier. “Hablemos de otro antagonista, pues para Martha digamos que es Carpentier” comenzaron diciéndole.

“El man te tiene ahí como tan velada la vaina”, le dijeron; ella no dudó en responder: “Yo siento que sí, yo siento que es un gran chef. Es un tipo atractivo, me parece guapísimo, pero algo tiene en él, siento que algo hay en su interior, que se desahoga con nosotros y como yo soy una mujer muy fuerte, yo a veces despierto en los hombres como una vaina de competencia, sí me entiendes, una vaina fea”, agregó.

Ante esto, los entrevistadores le preguntaron si ella considera que le gusta a Carpentier, ante esto ella contesta: “Será, será que hay tensión sexual ahí... pero que madure hermano porque así no”, y soltó en risas.

La ‘pupuchurra’ habló sobre su relación con uno de los jurados | Foto: Fotograma, 2:27 y 2:41, Martha se pone delantal negro sin cocinar | MasterChef Celebrity, YouTube/@canalrcn - Montaje: SEMANA

Martha decidió hablar en sus historias de la red social Instagram, allí hizo una pequeña “catarsis” de lo que vivió durante las grabaciones del programa.

“A pesar de toda la ansiedad que me generó el capítulo de anoche, pude dormir... de aquí para adelante pasan un millón de cosas más, más adelante me mando una cagada, es la única cagada que yo me mandé el programa, la única, ahí sí lo reconozco, pero esperemos que llegue ese día”.