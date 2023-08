Así fue la broma de un jurado de ‘MasterChef Celebrity’ que hizo llorar a Carolina Acevedo

Un dulce reto creativo

Así las cosas, faltando 10 segundos para terminarse el tiempo en este espacio, Carpentier cerró la puerta y, por lo tanto, Acevedo, Diego Saenz y Zulma Rey quedaron atrapados tras las rejas. Se trató de un juego, pero Carolina no lo tomó de esa manera y fue cuando no pudo controlar sus emociones.

Carolina Acevedo explotó en ‘MasterChef’

Enseguida, Diego Saenz y Zulma Rey le siguieron la corriente al chileno y compartieron sus ideas, pero Carolina Acevedo se molestó por completo; la actriz no pudo disimular que no se encontraba para nada bien por cuenta de una gastritis.

“Christopher me cierra la puerta y es como tengo este dolor, que me cerró la puerta, y me raye y me puse a llorar”, aseguró Acevedo en charla con la producción.