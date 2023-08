¿A Christopher Carpentier no le gustó el abrazo de Daniela Tapia?, esta fue su reacción

Daniela Tapia es una de las actrices que está participando en el reality de cocina MasterChef Celebrity y allí ha dejado ver su potencial con las recetas que prepara. Sin embargo, al ser una competencia, no ha estado exenta de comentarios de los chefs hacia sus preparaciones.

Contrario a la actitud de Jorge Rausch quien no dudó en decir que era uno de los mejores platos y en darle a la actriz el gesto del “cachete”, que cuando alguno se lo gana es uno de los detalles más emocionantes pues viene de tres grandes conocedores de la cocina.

“¡Al fin! Y sí me costó mucho, muchas trasnochadas, mil malas cocinadas, 3 mil maestros y chefs (como dijeron mis compañeros), lágrimas, bajones, quemones, decepciones y frustraciones, pero si algo me enseño MasterChef Colombia es que con disciplina, dedicación y enfoque en algún momento nos salen las cosas 🙏🏻💪🏻 Ojalá pueda servir de ejemplo para alguien que esté pasando por un momento de total entrega y dedicación en busca de un sueño o una meta, lo lograrás, cuesta si pero llegarás 🤛🏻🫶🏻”, escribió Daniela Tapia en Instagram.

Todo porque Claudia Bahamón hizo una pregunta a Tapia y ella sostuvo: “Sinceramente, el que no ha sobresalido tanto en sus platos ha sido Barragán”. Lo cual fue aplaudido por Juliana Galvis, pero criticado por ‘Nela’ González y Carolina Acevedo.

Por otra parte, las palabras no le gustaron a Juan Pablo, quien afirmó que Daniela no era la persona correcta para hablar, pues incluso ha faltado a varias pruebas.

“Solamente me gusta dirigirme a la gente que solo viene a clase. Floja usted que no vino un día y por eso está ahí. Si alguien me ve flojo es porque soy el reflejo de esa persona, entonces es una conversación entre flojos, la ventaja es que lo podemos superar los dos”.