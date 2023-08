El tremendo regaño que Rausch le hizo a Juliana Galvis por el que terminó llorando: “métale ganas”

MasterChef: ¿A Daniela Tapia no le gusta trabajar con Juliana Galvis?

Un reto de agilidad

En dicha oportunidad, a las actrices Juliana Galvis y Martha Isabel Bolaños les tocó hacer la elección de los alimentos de la misma nevera. Entonces, primero fue Galvis y luego su compañera, pero en la búsqueda de no afectarla no tomó todo lo que podía.

De acuerdo con Bolaños, detrás de cámaras, al momento en el que Juliana presentó su plato “le dieron palo. Yo alcanzo a sentir, por un lado, gratitud, pero, por otro lado, no me quiero sentir culpable”.

El fuerte llamado de atención

Al notar que Galvis no pudo contener el llanto, el chef Nicolás de Zubiría se acercó al atril y le preguntó por qué se puso de esa manera.

“Ella iba con muchas expectativas de su plato y, pues, los chefs le dicen ‘sí, bien, está todo bien’, pero no tiene gracia, no tiene peso, no tiene flow”, recalcó el participante Juan Pablo Barragán.