“De cero”: Jorge Rausch recordó cómo fueron sus inicios en la cocina

Aunque tiene una carrera de muchos años, lo cierto es que Jorge Rausch ganó gran popularidad entre los colombianos desde que se convirtió en jurado de MasterChef. Ahora, muchas personas visitan sus restaurantes, hacen sus recetas y lo siguen en redes sociales.

En la actualidad es uno de los cocineros más famosos de Colombia y Latinoamérica, pero no siempre fue así.

En conversación con la revista Vea, Jorge aseguró que su idea jamás fue convertirse en cocinero profesional, y que fue viviendo en Israel, donde descubrió su pasión por la cocina.

“Vivía con mis compañeras y me puse de acuerdo con ellas para que lavaran la loza mientras yo cocinaba. Me empecé a encarretar, compré libros de cocina y al año estaba estudiando en Inglaterra”.

Jurados de 'MasterChef Celebrity' 2023. | Foto: MasterChef Celebrity | Capítulo 27 | La inmunidad tiene un dulce sabor l Canal RCN

Jorge decidió emprender en este mundo, aunque no fue una tarea fácil por diferentes razones, empezando porque no se encontraba en Colombia, así que era un migrante más por el mundo.

“Al principio es muy duro, sobre todo en mi caso, que empecé tarde, además arrancar en Europa siendo uno colombiano no es fácil. Empecé de cero y por ocho meses hice la comida del personal”.

'MasterChef Celebrity' es uno de los formatos más consentidos por los televidentes colombianos. | Foto: MasterChef Celebrity | Capítulo 16 | Probando nuevos ingredientes l Canal RCN

Y la verdad es que Jorge tuvo que pasar por toda clase de humillaciones y tiene muchas historias donde la rabia y el dolor son las protagonistas.

“Una vez hice algo mal y el jefe de la sección me metió al cuarto frío, apagó la luz y me pegó. Fui a donde el chef, le conté y le dije que la próxima vez que el tipo me pegara le iba a devolver. Y me respondió: ‘Si usted le devuelve, yo lo echo’. El episodio no se repitió, pero no puedo decir que se relajó la presión. Eso no existe. No es como que uno va se queja y lo tratan mejor”.

Jorge Rausch comenzó "tarde" en el mundo de la cocina, pero eso no le impidió ser exitoso. | Foto: Captura de pantalla del Canal RCN

En la conversación con la revista, también se sinceró sobre las envidias que ha sentido en el mundo de la cocina:

“Raymond Blanc, el chef patrón que tenía dos estrellas Michelin, trajo de incógnito a un crítico gastronómico a comer muchas veces. Al final nos reunieron y comentó sobre los fallos de varias comidas, criticó todo, pero dijo que había una sopa de berros que era espectacular, que era de tres estrellas Michelin, y resultó que esa sopa la hacía yo todos los días. Pero cuando llegamos a la cocina, al servicio siguiente, el chef ejecutivo, lo que hizo fue montármela. Yo creo que le dio rabia”.

Al cerrar su conversación con la publicación, aseguró que: “Hay historias de dolor, pero el tiempo fue productivo, fantástico, interesante, era uno de los mejores sitios para aprender en el mundo. Al final, terminé con muy buenos amigos y fue una experiencia que atesoro y que me formó como cocinero”.

Jorge volvió a RCN para una nueva temporada de MasterChef Celebrity. Durante los capítulos ha vivido toda clase de momentos, como por ejemplo, cuando se sinceró con los participantes respecto a que su matrimonio se había acabado debido a que dedicó más tiempo al trabajo que a la familia.

De eso mismo habló en medio de una conversación con Lo que dura un tinto, también de RCN:

“Yo me arrepiento de haber trabajado tanto porque uno descuida a la familia. Eso me costó posiblemente mi matrimonio y mucho tiempo con mis hijas, y reparar eso no fue fácil. Encontrar ese equilibrio es muy difícil, cada uno tiene el suyo y nunca es perfecto. Si pudiera volverlo a hacer, le habría dedicado más tiempo a la familia”.

De acuerdo con el famoso, esa fue una gran lección de vida y ahora piensa más en él que en el trabajo.