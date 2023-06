Ser uno de los chefs más prestigiosos del país no lo exime de las críticas.

Jorge Rausch respondió a los comentarios por su “montañerada” en ‘MasterChef’: “mucha gente me critica la etiqueta”

Colombia entera logró conocer la verdadera personalidad de uno de los chefs más estrictos y con carácter de la cocina colombiana a través de las diferentes entregas del reality culinario MasterChef. Se trata de Jorge Rausch, quien al inicio del programa en su versión colombiana mostraba un ceño fruncido y se decantaba en críticas incisivas y sin filtro hacia los competidores, sin embargo, temporada tras temporada dejó ver que es un “alma de Dios”.

Tanto es así que en las últimas versiones del reality con concursantes famosos lo han tildado de “madre”, pues ahora el bogotano no solo da instrucciones y enseña las diferentes técnicas para preparar platos dignos de un restaurante con estrellas Michelín, sino que también da truquitos especiales, le recuerda a los participantes conocimientos esenciales en la cocina y hasta se ha doblado las mangas de su camisa para lograr sacar los retos adelante.

JORGE RAUSCH. RESTAURANTE CRITERION BOGOTA DICIEMBRE 5 DE 2012 FOTO ALEJANDRO ACOSTA-REVISTA DINERO - Foto: Alejandro Acosta

Pero hay algo que nunca le han perdonado a Rausch desde que hace parte del jurado del reality y es una acción que hace cuando está probando los platos, que a ojos de los más estrictos en cuanto a etiqueta culinaria es una afrenta con la gastronomía y coincidencialmente es un asunto muy común en los comedores de Colombia, tal como el mismo chef lo ha revelado.

A Jorge le encanta revolver toda la comida que hay en el plato, sin importar la mezcla de sabores, tal como lo hacía de niño. Además, también le agrada comer en plato hondo, que solo se utiliza para ciertas preparaciones, asunto que él obvia, pues lo que necesita a la hora de saciar su hambre es un buen sabor y una cuchara para poder agarrar el máximo de porción que este utensilio le permita.

Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría, Christopher Carpentier. - Foto: Instagram: @chriscarpentier

Cabe destacar que de acuerdo a las normas que rigen las mesas más prestigiosas del mundo, cada cubierto cumple una función específica de acuerdo al tiempo, el momento y el plato que se tenga. Es decir, las cucharas usualmente solo se usan para las sopas, los consomés, algunos postres y hasta el café. Por otro lado, los tenedores son para las proteínas, guarniciones y tortas, dejando claro que hay diferentes tamaños para cada cubierto y esto también indica pistas para usarlos de la forma correcta.

Esta etiqueta es la que le sacan a relucir a Rausch cada vez que agarra una cuchara y echa flores por un plato hondo, pues sus compañeros jurados, Christopher Carpentier y Nicolás de Zubiría, siguen viendo esto como algo indebido, pero a él no le importa, pues así aprendió a sacar el mejor provecho de lo que le sirven, más cuando él tiene que calificar el sabor, la textura, el tiempo de cocción y hasta la sazón que se le imprime a la comida.

“Me encanta la comidita como esa, con el huevito frito para revolver, ya sea una bandeja paisa, un calentado. Es que me gusta comer con cuchara y en plato hondo”, expresó el chef en su pasada entrevista para el magazine matutino Buen día, colombia, del Canal RCN. “En Masterchef como con cuchara y mucha gente me critica la etiqueta. Pero yo no estoy en un concurso de etiqueta, estoy en un concurso de probar y una cuchara es más adecuada, es el bocado perfecto”, añadió.

MasterChef Celebrity - Foto: MasterChef Celebrity

Haya o no etiqueta, Jorge siempre ha logrado demostrar que tiene credibilidad a la hora de saber si un plato está bien preparado o no, calificando con teoría aplicada, experiencia en cocinas internacionales y un sentido “maternal”, que ahora ya no se puede sacar de encima como el preferir una cuchara para comer cuando se debería usar otro tipo de instrumentos.