Claudia Bahamón se destapa y revela desgarradores detalles de los últimos minutos de la vida de su padre; “él no lo mató”, contó

La vida de Claudia Bahamón dio un giro definitivo hace cuatro años. En una carretera de Bolívar, su padre, el empresario Germán Bahamón, falleció en la vía que conecta a Magangué con el corregimiento de El Cuatro. En ese momento, muchos sucesos se desencadenaron para su familia.

La presentadora, en medio de un proceso de sanar las heridas que dejó la partida de su progenitor, le concedió una entrevista a Chicho Arias, con quien ha compartido set en el reality ‘MasterChef Celebrity’, del canal RCN .

La presentadora reveló un detalle sobre la muerte de su padre. - Foto: Tomada de Instagram @claudiabahamon

En esa charla, el creador de contenido y comediante tocó varios temas que podrían resultar sensibles para la modelo. Sin embargo, uno de los que más llamó la atención de la audiencia fue el del legado de su padre para ella.

En ese momento, fueron muchas las cosas que dijo Bahamón. Entre esas, la opita reveló lo que le aprendió, destacando la capacidad de hacer todo lo que quisiera, cuando quisiera, pues la vida es efímera, según comentó. “(La herencia de mi papá) es el don de gente. Hizo muy bien su trabajo de padre. Me dio una cantidad de consejos: nunca tirar la toalla, tienes que ser tu mejor versión, nunca pasar por encima de la gente y sonreír. El sonreía mucho, era muy simpático, muy charlador. La muerte de mi papá fue muy triste, pero yo ya estaba preparada”, agregó en la conversación.

Ya mirando el fallecimiento de su papá como una experiencia de la que ha aprendido, no como una tragedia, la celebridad confesó entre risas: “menos mal que mi papá se murió tres meses antes de la pandemia, porque se hubiese muerto del tedio encerrado en la casa. Fue muy difícil, pero siento que uno se muere cuando ya ha cumplido todos los propósitos y ha dejado la herencia que tiene que dejar en su gente”, añadió.

Claudia Bahamón presenta MasterChef Celebrity. - Foto: RCN

No en tanto, admitió sentir que si bien sufrió la ida de un ser tan querido, ve en ese hecho el cumplimiento de toda una vida plena. “En tres años de su vida hizo muchas cosas que siempre quiso hacer. En sus últimos años cumplió todos sus propósitos. Él se fue feliz, se graduó de la vida”, contó.

Considerando todo lo anterior, Claudia Bahamón también se sinceró sobre un detalle complejo en el tema de la muerte de su padre y es el hecho de la responsabilidad que se colocó sobre el conductor que chocó contra él.

Aunque fue un siniestro vial en que uno de los dos afectados resultó vivo, la familia Bahamón había recibido detalles contundentes.

Minutos antes de morir, Germán Bahamón llamó a uno de sus hijos, quien tuvo la oportunidad de conocer que había tenido un micro sueño, lo cual ocasionó finalmente el accidente. Por ello, Claudia pudo actuar rápidamente.

“Mi papá se accidenta, llama a mi hermano y le dice: perdón, me quedé dormido, me partí las dos piernas, pero estoy bien”, confesó.

Sabiendo ello, se comunicó con el fiscal del caso y le compartió toda la información pertinente para que el otro hombre no fuera a prisión. “Él no puede ir a la cárcel, él no mató a mi papá”, aseveró ella sobre lo que pasaba por su mente.

Claudia Bahamón es una presentadora y modelo colombiana nacida en Neiva, Huila. - Foto: Foto: Instagram @claudiabahamon

“Yo hice todo hasta que pude hablar, les dije, les demostramos que mi papá se había quedado dormido y nos había llamado. Al señor nunca lo metieron a la cárcel; ese día dije: ‘Yo necesitaba hacer esto, me lo dio mi papá’. Yo no hubiera tenido vida”, continuó diciendo.