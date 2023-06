Claudia Bahamón reveló que salvó a un hombre de ir a la cárcel; lo culpaban de la muerte de su papá

Claudia Bahamón es considerada como una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, además de volver a ser la conductora del reality de cocina MasterChef Celebrity 2023, quien sin duda, se ha robado el cariño y la admiración de miles de colombianos que siguen de cerca sus proyectos laborales y su día a día en redes sociales.

Para esta ocasión, la huilense estuvo como invitada en el podcast de ‘Chicho’ Arias, donde habló de varias cosas, entre ellas sobre un hombre que iba a parar a la cárcel por, supuestamente, ser el culpable de la muerte de su papá, Germán Bahamón. Pero, una vez la famosa se enteró, a través de un titular de uno de los periódicos más importantes del país, no dudó en hablar y defender su inocencia.

En noviembre de 2022, el padre de Claudia Bahamón cumplió tres años de fallecido. - Foto: Instagram @claudiabahamon

A su vez, la presentadora recordó que su padre sufrió un accidente de tránsito por un microsueño, y justo después del choque logró llamar al hermano de Bahamón, Mateo, a quien le contó que se había quedado dormido y por eso chocó; a continuación, Mateo le contó a Claudia y el señor Germán no volvió a responder el teléfono.

“Esto no le he contado nunca. Mi papá se accidenta, llama a mi hermano porque él queda vivo y le dice: ‘Perdón, me quedé dormido. Me partí las dos piernas, pero estoy bien’ (...) Resulta que cuando él muere, sale un titular horrible, en uno de los periódicos más importantes de Colombia, donde dice: ‘asesino del papá de Claudia Bahamón va a ir a la cárcel’... ¿Qué? ¿Cómo así? Nadie mató a mi papá. Porque además ese personaje tiene la desgracia de accidentarse con el papá de Claudia Bahamón (…) Y yo no tenía vida de (pensar) que a ese personaje lo iban a meter a la cárcel”, declaró la también modelo al contar su historia.

Y luego, agregó que hizo de todo para hablar con el fiscal que para ese momento tenía el caso y comentarle que del accidente, no había culpables, contando la llamada que habría hecho, minutos antes de morir.

“(...) A él ya lo tenían para la cárcel. Yo les dije a mis hermanos: ‘Yo no voy a estar tranquila hasta que yo pueda hablar con el fiscal del pueblo para contarle que mi papá llamó’. ¡Es que mi papá se durmió!”, dijo.

Sin embargo, las autoridades le aseguraron a la presentadora de MasterChef Celebrity que el hombre había hecho un giro prohibido y por esa razón fue que él se accidentó, pero Bahamón le aclaró que si el progenitor hubiese estado despierto, habría podido frenar y evitar lo ocurrido.

“Yo hice todo hasta que puede hablar, les dije, les demostramos que mi papá se había quedado dormido y nos había llamado. Al señor nunca lo metieron a la cárcel; ese día dije: ‘Yo necesitaba hacer esto, me lo dio mi papá’. Yo no hubiera tenido vida”, concluyó su relato.

Claudia Bahamón salvó de la cárcel a hombre al que culpaban de la muerte de su papá. - Foto: Instagram @claudiabahamon

Cabe recordar que Germán Bahamón falleció en noviembre de 2019, cuando iba conduciendo por la carretera vía Magangué (Bolívar) y se chocó con otro vehículo por culpa de un microsueño. El empresario quedó vivo por algunos minutos, y fue en ese momento cuando logró llamar a sus familiares para avisarles del accidente que había tenido. Sin embargo, el padre de Claudia Bahamón habría tenido un paro respiratorio, que termina quitándole la vida.

A raíz de la muerte de su padre, Claudia habría sufrido durante un largo tiempo su luto, incluso, en el aniversario número tres de su muerte, según confesó la presentadora en sus redes sociales, todavía tenía momentos en los que no acepta su partida.

Claudia Bahamón junto a su padre - Foto: Instagram @claudiabahamon

“Cuando me preguntan: ‘¿Claudia cómo haces para manejar este dolor?’. No sé. Algunos días en calma y otros no tanto. La aceptación va y viene. Hoy está lejos, muy lejos. Y parece que ese sentir está bien también, pero rompe mal. ¡Que hijueputaaaaaa dolor no tenerte en mi vida en cuerpo presente!”, expresó Bahamón.