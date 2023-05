Claudia Bahamón reveló cómo lleva la ‘crianza’ de sus hijos; sería capaz de fumar marihuana con ellos, aunque ya lo ha hecho sola

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, además de volver a ser la conductora del reality de cocina MasterChef Celebrity 2023, el cual se ha logrado ganar el cariño de los televidentes en el país, y prueba de ello fue que en su noche de estreno marco más de 7 puntos en el rating, ocupando la cuarta casilla.

Sin embargo, lejos de la pantalla chica, la colombiana despertó curiosidad entre sus cientos de fieles seguidores, quienes estuvieron al pendiente de su trabajo y su vida personal. La modelo, por lo general, es muy reservada con sus temas íntimos, evitando cruzar la línea y así abrirles las puertas a ajenos, para que opinen sin necesidad.

Pese a ello, recientemente, Claudia Bahamón fue protagonista de un adelanto que compartió la periodista española Eva Rey, donde plasmó la entrevista que le hizo para su formato Desnúdate con Eva Rey. La presentadora recibió toda clase de interrogantes, destapando un detalle inesperado sobre cómo lleva su rol como mamá, en especial en la pre-adolescencia de sus hijos.

“Me ha ido bien hasta el momento porque soy una mamá que no me gusta ser autoritaria. Tengo un híbrido: me gusta ser permisiva y me gusta darles la razón. Entonces estamos en un momento donde hay límites, somos amigos, me cuenta todo, creo, pero en serio me cuenta demasiado”, señaló la opita.

Y luego, agregó que: “Yo les he hablado varios temas de frente, además que no es incómodo porque me han dado la confianza para hacerlo abiertamente... Siempre le he dicho: ‘El día que tú quieras tomar o fumar algo, por favor, hazlo en casa primero con todos nosotros’”, expresó en ese momento la presentadora.

Fue poco después cuando Bahamón aseguró haber consumido, alguna vez, cannabis: “Sí, claro, lo he probado. No soy una fumadora que me la pase en esas, pero claro que lo he hecho”, dejando a más de un seguidor sorprendido.

Como era de esperarse, los usuarios en redes sociales, desde la cuenta oficial de Instagram de la periodista española, reaccionaron con comentarios y mensajes sobre las declaraciones de la opita. De hecho, mientras unos aplaudieron su actitud frente a los jóvenes y la manera en cómo su mente está abierta a entender los problemas y realidades que estos atraviesan, otros por el contrario; se mostraron indignados y consideran que “jamás” permitirían que sus hijos hicieran ese tipo de acciones frente a ellos.

“¡Esta mujer es preciosa! Una madre ubicada con la realidad que vivimos con nuestros hijos, la confianza es indispensable”, “Los hijos jamás le contamos todo a los padres”, “Te amo por tu honestidad” y “Jamás me fumaría un porro con ninguno de mis hijos eso no es ser amigo de los hijos, yo soy la madre y soy la autoridad de cierto modo pero hasta allá no llegaría. Qué desastre”, fueron algunos de los mensajes que recibió la presentadora.

La crisis que casi acaba con su matrimonio

La española quiso saber cómo la pareja llevaba la distancia, teniendo en cuenta los compromisos laborales que ambos asumían por sus carreras. La también arquitecta fue clara en que existió una crisis que puso a tambalear su unión, al punto de que pensaron en separarse.

“¿Después de tanto tiempo cómo llevan esas separaciones?”, indagó la europea.

“El momento más difícil que he vivido con Simón fue en pandemia, porque finalmente vivimos juntos. Desde que nos casamos, nuestra dinámica de matrimonio ha sido viajando y esos espacios hacen parte de nuestra vida. Cuando nos toca estar 100 % juntos dijimos: ‘Miércoles, no sabíamos lo que era vivir todo el tiempo juntos’. Nos pasó en pandemia y fue muy complicado”, afirmó.

No obstante, Eva Rey lanzó otra pregunta relacionada con este suceso, intentando saber si para Bahamón su matrimonio aguantaría otra pandemia y otra convivencia de este estilo. “¿Esa relación sobrevive otra pandemia?”, dijo la periodista en un clip.

Según se detalló, Claudia fue clara en que no creía que su relación sobreviviera a algo así, ya que convivir en estos términos fue complejo y tornó las dinámicas distinto.

“Creo que no, puede que no, yo creo que nos toca mirar la manera de que a él le toque en Los Ángeles y a mí en Colombia, como: ‘ah, nos tocó’”, puntualizó.

“¿Tuviste un momento en el que sí pensaste que se separaban?”, preguntó Eva Rey sobre este duro momento, a lo que la presentadora de RCN aseguró: “Yo creo que sí, no fue como verbalizado, pero en un momento yo dije: ‘Esto no va para ningún lado’”.