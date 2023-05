Claudia Bahamón no pudo ocultar su enojo por la presentación de un tamal

Claudia Bahamón es una de las presentadoras favoritas de la televisión colombiana. Dentro de poco los televidentes podrán verla en una nueva temporada de Masterchef Celebrity, que en esta oportunidad cuenta con la participación de famosos actores, músicos y creadores de contenido.

Este formato ha logrado ganarse la atención de los televidentes, pues muchos se ponen a prueba con cosas de la cocina que no conocían y otros aprenden a hacer recetas que jamás habían preparado en sus casas.

Claudia Bahamón es la presentadora oficial de 'MasterChef Colombia'. - Foto: Cuenta de Instagram @claudiabahamon

En estos días, la famosa ha sido tendencia en las redes sociales por la manera en la que defendió a su hermano, Germán Bahamón, de los diferentes ataques que recibió en las redes sociales luego de haber sido elegido como gerente de la Federación Nacional de Cafeteros.

Como buena opita y presentadora de Masterchef Celebrity, Claudia Bahamón sabe de tamales, pero en esta oportunidad no pudo ocultar su molestia con la presentación de uno de los alimentos típicos de la gastronomía colombiana.

Muchos recuerdan que la también modelo es conocida por su amor por la naturaleza y resulta que le entregaron un tamal envuelto en plástico, en un plato de poliestireno expandido (conocido como icopor) y un tenedor plástico.

Lo cierto es que a ella no le gustó para nada la presentación y escribió en sus historias de Instagram que lo que le habían ofrecido estaba completamente mal, en todo el sentido de la palabra. “Esto es todo lo que está mal, gracias amiguitos”, escribió la presentadora de Masterchef Celebrity en sus historias.

Varios de los seguidores de la famosa le han pedido que haga la denuncia correspondiente porque consideran que están haciendo un uso excesivo de dicho material y que esto ya no debería ser permitido, no solo en ese lugar donde adquirió el producto, sino en otros, donde aún no toman conciencia del daño ambiental que se hace a la Tierra.

Claudia Bahamón se ha mostrado como una férrea defensora del medioambiente y así lo comparte en sus redes sociales. Por eso hizo dicha denuncia en las redes y varios seguidores la apoyaron.

Por otro lado, todavía no se conoce la fecha exacta en la que dará inicio el reality gastronómico. Lo que es seguro es que será el reemplazo de Survivor, la isla de los famosos, que comenzó con una muy buena audiencia y con el paso del tiempo empezó a decaer.

Tatán Mejía en 'Survivor: la isla de los famosos'. - Foto: Pantallazo RCN

Ahora, el Canal RCN, que ha tenido un leve repunte en su rating gracias a Ana de nadie, espera volver a esa senda del alza con el reality que tiene como jurados a Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Christopher Carpentier.

En esta nueva edición del reality de cocina del Canal Caracol, se presentarán 24 famosos.

¿Quiénes serán los participantes de ‘Masterchef Celebrity’?

En esta oportunidad, serán participantes de diferentes campos del arte y las redes sociales los encargados de mostrar sus dotes para la cocina.

Aquí está el listado completo de los que estarán en esta nueva temporada de Masterchef Celebrity.

Adrián Parada / Músico y comediante

Álvaro Bayona / Actor

Biassini Segura / Actor

Carolina Acevedo / Actriz

Catalina ‘La Cata con botas’ Guzmán / Comediante

Crisanto Alonso Vargas / Comediante

Daniela Tapia / Actriz

Diego Sáenz / Presentador

El negrito W / Influenciador

Francisca Estévez / Actriz

Francisca Estevez - Foto: Eliteasociados