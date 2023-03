“Un desastre”: Claudia Bahamón se confesó y habló sobre problema que tuvo al grabar MasterChef Celebrity

La reconocida presentadora y modelo Claudia Bahamón se ha dado a conocer por su rol en diversos programas, recientemente ha participado en las diferentes ediciones del programa de cocina ‘MasterChef’ transmitido por el canal RCN.

Claudia Bahamón participó durante el foro ‘Acción climática, un compromiso impostergable de Colombia’ - Foto: Foto: Guillermo Torres Reina

En los últimos días, la modelo reveló, mediante historias de su cuenta de Instagram, un detalle desconocido para muchas personas relacionado con las últimas dos entregas del reality en 2021 y 2022, respectivamente, y aseguró que para ella “fue desastroso”.

“Desde la época de la pandemia... yo no les puedo explicar el proceso de recuperación con el pelo. También en la pandemia se me cayó el pelo, pero miren... como si estuviera en posparto, porque la última vez que se me cayó el pelo así fuerte, fuerte, fue después de dar a luz a mi segundo hijo que se me cayó la mitad del cabello, pero, digamos que en pandemia, además de que se me cayó el pelo, empezó como... yo no sé si era el estrés o qué carajos, pero las puntas, la textura era como que se reventaba todo el tiempo. Yo no entendía qué me pasaba”, indicó.

“Los dos MasterChef que vinieron después de la pandemia fueron básicamente un desastre para mi pelo, porque es que cuando estoy haciendo MasterChef... es como un desastre. Porque el pelo tiene todos los días mucho secador, mucha plancha, waffleras y ese calor... bueno, es todo el día. Digamos que si no lo trato o no lo preparo bien, pues se maltrata un montón. Y en el año 2021, o sea, básicamente yo hice Master Chef sin pelo”, afirmó entre risas.

“Y el siguiente MasterChef, que fue el año pasado, llegué así como con una melena... no, por primera vez me puse extensiones en MasterChef porque estaba calva”, expresó.

Claudia Bahamón presentó MasterChef en varias oportunidades - Foto tomada de Instagram @claudiabahamon - Foto: Instagram @claudiabahamon

Asimismo, afirmó que en Los Ángeles le degrafilaron el pelo y recomendó: “No se dejen degrafilar el pelo. Horrible. Me lo reventaron, me lo pintaron mal. Normalmente me lo cortaba (Mauricio) Maito Leal o Víctor Abril, ahora solo él y el color solo él”.

Pues recordó que “estaba literalmente calvo en MasterChef 2021. Luego llegó el momento de las extensiones en MasterChef (revelaciones)”, agregó, “porque no había nada qué hacer, o sea, el cabello estaba en proceso de crecimiento”, tratábamos de mejorar, lo estábamos preparando con productos y ahí es cuando apareció en mi vida un tratamiento que él mencionó llamado Milagros.

La presentadora se ganó el corazón de muchos televidentes. - Foto: Foto: Instagram @claudiabahamon

Finalmente, manifestó que por fortuna, su cabello había mejorado, ya estaba sano y resaltó que era importante preparar el cabello cuando se expone al sol, al mar, al viento, al calor de las planchas, los secadores o las pinzas para hacer ondas y recomendó utilizar productos que “cuiden el pelo durante y después del lavado así como durante y después del secado”.

Hay que decir que el daño que ocurre en el interior del cabello hace que su exterior se vea apagado. Por ello, es necesario evaluar el tipo daño y comenzar con un régimen de cuidado para disminuir su maltrato y aumentar su sedosidad.

Claudia Bahamón luce sus sexys curvas en la playa dejando boquiabiertos a muchos - Foto: Foto: Instagram @claudiabahamon

Además, vale destacar que hay opciones naturales que ayudan a la recuperación de la fibra capilar, como la sábila, que es una planta que produce dos sustancias que se usan en productos para el cuidado de la salud y es parecida a un cactus que crece en climas cálidos y secos, de acuerdo con Mayo Clinic.