Claudia Bahamón muestra los implantes mamarios que le extrajeron de su cuerpo

Uno de los temas más álgidos entre la farándula nacional por estos días es el de la explantación de las prótesis o implantes mamarios que muchas famosas del país se han realizado, pues son varias las que han pasado por este procedimiento. La presentadora Claudia Bahamón fue una de ellas.

Hace ya varios meses, la opita le había confesado a sus 4,8 millones de seguidores que había decidido quitarse los implantes mamarios que se puso hace más de una década, para mejorar su apariencia y así lograr tener uno de los mejores cuerpos del país, que ha mostrado en infinidad de shows que ha presentado con looks fashionistas y elegantes.

Claudia Bahamón regresará para la quinta temporada del 'reality'. - Foto: Cortesía Canal RCN

En ese momento, la también arquitecta les confesó a sus seguidores que la razón de extraer sus prótesis era una muy sencilla: coherencia. Bahamón es una de las famosas más comprometidas con el cuidado del medioambiente y muchas de sus actividades anuales tienen que ver con limpiezas profundas de playas y océanos, asunto que le ha generado una conciencia sobre el plástico y otros materiales que contaminan nuestro hogar.

Por eso, Claudia cayó en la cuenta de que no era coherente hacer hasta lo imposible para retirar el plástico que ensuciaba los mares cuando ella misma, según su opinión y raciocinio, estaba contaminando su cuerpo con dichos implantes; por eso decidió despojarse de ellos y volver a enamorarse de su yo en su expresión más natural, asunto que ella abrazó con la mejor alegría y así lo mostró en sus redes sociales.

Sin embargo, hace pocas semanas se generó un debate sobre el tema gracias a las declaraciones de Carolina Cruz, presentadora de Día a día, donde dijo que la explantación se había convertido en una “moda” donde las que lo hacían quedaban “planas” y con “cuerpos de hombre”, lo que generó una oleada de críticas y más que todo de aquellas que también quieren derrocar los cánones tóxicos de belleza que por años han “mutilado” a las mujeres en todo el mundo.

Claudia no se inmiscuyó directamente en este debate mediático en el que sí entraron Lorena Meritano, Mónica Fonseca, Juan Pablo Raba, Elianis Garrido y muchos más. La opita decidió hacer catarsis por su propio lado y a petición de sus seguidores, decidió mostrar en su perfil oficial de Instagram la foto de cómo se ve su busto en bikini sin los implantes, y foto seguida las prótesis extirpadas meses atrás, álbum que se completa con pantallazos de la conversación que la presentadora tuvo con su hermano, donde también desahogó sus sentimientos sobre su decisión de operarse en primer lugar.

Implantes mamarios de Claudia Bahamón. Foto: Instagram @claudiabahamon. - Foto: Foto: Instagram @claudiabahamon.

“Porque me lo han pedido, vamos poco a poco… Hoy me gustaría resaltar los sentimientos que se desencadenaron en mi interior luego de haber visto las fotos de los implantes que estaban dentro de mi cuerpo. Lloré sin parar horas. Decidí no quedarme con ellos y, en cambio, tomé la decisión de mandarlos a las biopsias y los procedimientos necesarios. Resultados perfectos gracias a Dios”, escribió la presentadora en su publicación.

Claudia también reveló su proceso de perdón personal y cómo ha tenido que limar asperezas consigo misma. “Me cuestioné infinitamente por la decisión que en algún momento de mi vida tomé. Me repetí en voz baja: ‘No puedo creer que haya atentado contra mi cuerpo de esta manera’. Me preguntaba, ¿por qué será que como seres humanos no somos felices y agradecidos con lo que la naturaleza nos da y, por el contrario, nos encontramos en una búsqueda incansable de eso que no somos? ¿Por qué tenemos que buscar cambiar el deber ser de la naturaleza?”, añade Bahamón.

Claudia Bahamón respondió al pedido de sus seguidores con su último 'post'. - Foto: Cuenta de Instagram @claudiabahamon

Aun así, la modelo y activista sabe que cada día trae su aprendizaje y agradece haber tomado la decisión que hoy la tiene con su cuerpo al natural, además de informar sobre los avances científicos que tienen que ver con el síndrome de Asia.

“Hoy no me juzgo, por el contrario, aplaudo mi valiente y acertada decisión. 🤍 Quiero contarles que el 8 de marzo de este año salió un último estudio de la FDA sobre los informes de carcinoma de células escamosas (SCC) en el tejido cicatricial (cápsula) que se forma alrededor de los implantes mamarios. Anteriormente, el 8 de septiembre de 2022, la FDA publicó una comunicación de seguridad informando al público de los informes de cánceres, incluyendo SCC y varios linfomas, en la cápsula que se forma alrededor de los implantes mamarios”, finalizó la opita.