Claudia Bahamón derrocha sensualidad con un diminuto bikini

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más queridas en Colombia gracias a su enorme carisma y su inigualable humor, que derrocha sin ningún límite en su labor como conductora del reality gastronómico MasterChef, que ya se encuentra en las grabaciones de su quinta temporada en su edición Celebrity, donde más de 20 famosos, entre actores, cantantes, deportistas e influencers hacen las veces de cocineros.

Sin embargo, no se puede dejar a un lado el cuerpazo y la asombrosa figura que tiene la opita y que también muestra de vez en cuando en sus redes sociales, más que todo cuando viaja al mar ya sea de día de descanso o en sus acostumbradas jornadas de limpieza y activismo ecológico, pues Bahamón es una de las pocas luminarias de la farándula nacional que de verdad están comprometidas con el bienestar del planeta.

Claudia Bahamón regresará para la quinta temporada del reality. - Foto: Cortesía Canal RCN

Esta vez fue desde Barú, donde Claudia derrochó infinita sensualidad caminando por las playas de arena blanca y disfrutando del sol cartagenero que ilumina todo su cuerpo delgado y contorneado, que la presentadora cuida con ejercicios funcionales y una dieta de porciones específicas en la que no sacrifica ningún “antojito”.

En el reel de imágenes que hacen las veces de una seguidilla de fotos al estilo paparazzi, Bahamón se deja ver con un bikini diminuto lila oscuro que se ciñe a la perfección a la figura de la presentadora, combinado con unos lentes de sol y una melena perfectamente desarreglada que ayuda a la opita a cuidar sus hombros del inclemente sol.

Claudia Bahamón junto a sus hijos Samuel y Luca - Foto: Cuenta de Instagram @claudiabahamon

Varias de sus amigas de la farándula nacional ya le comentaron su publicación. Mensajes como “Mamásita ❤️”, “Uishhhh🔥🔥”, “el mar y tú shine ✨” y “Love love love 😍😍😍” fueron escritos por la deportista y modelo Daniela Ospina, las actrices Marcela Carvajal y Xilena Aycardi y la empresaria digital Lina Cáceres.

Por otro lado, sus seguidores fueron un poco más directos y hasta le confesaron su amor “platónico” en la sección de comentarios del post, que ya cuenta con más de 20 mil likes. “Siempre serás lo más hermoso que tiene Colombia 😍😍😍”, “Oohhhh por Dios....😮”, “Demasiado perfecta ❤️”, “Dios glorioso… Qué ser has creado… Qué dama tan exquisita… Es Claudia Bahamon… Waaaaaaaa”, “¿Tienes un diccionario, mujer? HERMOSA Es que me he quedado sin palabras al verte.....❤️😍”, “Hermosa mi amor platónico”, son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Mientras tanto Claudia sigue disfrutando de unos días de descanso, siempre aprovechando cada minuto para educar sobre la importancia de mantener las playas y el mar limpios para el sostenimiento del medio ambiente.

Claudia recibe amenazas en su lucha por el planeta

“Bruta, cállese, calladita se ve más bonita. Le recuerdo que el año pasado fueron asesinados 212 líderes sociales por defender su territorio, mejor quédese en Estados Unidos porque, si regresa, le vamos a matar a toda su familia, empezando por sus hijos”. Esa fue la advertencia que recibió Claudia Bahamón, luego de manifestar su dolor e inconformidad por la muerte de defensores ambientales en el evento ‘Un canto por la vida’, en 2020.

Y decidió no quedarse callada, seguir adelante en su compromiso con el medio ambiente, el cual define como uno de los propósitos de su vida.

Bahamón reconoce que el mundo del espectáculo y las redes sociales le ha dado un gran poder y capacidad de influenciar a millones de personas. Ahora utiliza las plataformas digitales para mostrar los efectos del cambio climático en el territorio nacional y transmitir un mensaje de concientización sobre la crisis medioambiental. Con casi 5 millones de seguidores de Instagram, recalcó en la responsabilidad que tiene su voz.

Claudia Bahamón durante el foro ‘Acción climática, un compromiso impostergable de Colombia’ - Foto: Foto: Guillermo Torres Reina

Su compromiso por el cuidado de la fauna y flora del país no se ha limitado a las pantallas. Desde 2008 es embajadora de WWF, donde ha apoyado y promueve iniciativas para proteger el medioambiente, y ha participado en un sinfín de eventos para resaltar la importancia del cuidado de la biodiversidad del país, pues cree que, “para transformar realidades, debemos conocerlas”, tal como mencionó en su participación en el Foro Semana enfocado en la Acción Climática.