“Calladita se ve más bonita”. Esa y otras amenazas ha sufrido Claudia Bahamón en su lucha por proteger el medio ambiente

#ForoAcciónClimática | “El camino del ambientalismo me ha obligado decir no a ofertas de trabajo, hacer renuncias importantes, a decirle no a ciertos productos, rechazar viajes e invitaciones tentadoras”. @CLAUDIABAHAMON #EnVivo https://t.co/Q6tqwT6RWY pic.twitter.com/sf0DqTd8fr