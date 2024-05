Vicky Rueda reapareció y denunció ser víctima de acoso y violencia por un productor de cine

Sin embargo, desde hace varios años se ha mantenido alejada de la pantalla chica y del ojo público, sin haber revelado los motivos de su ausencia, hasta recientemente, que concedió una reveladora entrevista, en la que no solo contó los motivos de su retiro de la actuación, sino también, para denunciar a un productor de cine que la acosó y hasta la golpeó.

¿Por qué se alejó Vicky Rueda de la televisión?

“Desde hace 10 años decidí trascender mi vida como actriz dentro de las acciones físicas afuera, decidí salirme del estudio. Noté que los vientos no estaban a favor en la última producción y eso me saturó bastante, me creó una fatiga mental y muy inapropiada para ese momento”, mencionó sobre los motivos que la llevaron a alejarse de la televisión.