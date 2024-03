Nataly Umaña habría revelado la razón para serle infiel a Alejandro Estrada; va directo a su infancia

Nataly Umaña revela posible motivo para serle infiel a Alejandro Estrada

“Voy a decir la verdad, cuando saca la argolla y me la pone, yo recuerdo todos estos años en los que vi a mis padres peleando, y a mí me dio rabia y lo que dije ‘no, ¿por qué haces esto?’. Yo no me sentía realizada y empecé a recargárselo a él. Alejandro sí pensó en un proyecto de vida y yo no pienso ni siquiera en vivir mucho”, afirmó la actriz.