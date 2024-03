Nataly Umaña saca las garras contra Melfi: “Te vi tan chiquito, tan poquita cosa”

Nataly Umaña explota contra Melfi por terminar su amorío

“Desde que entré aquí he tratado de borrar todo recuerdo para concentrarme en el juego y en ser como quiero ser en el juego [...] ella me dijo ‘sé tú’, me he desenfocado de hacer contenido o de hacer algo aquí que muestre mi talento [...] estuve pensando a qué costo nos vamos a destruir y a fluir sin importar el tsunami que se está generando afuera, siento que estamos siendo egoístas”, dijo Melfi.