El nombre de Nataly Umaña no ha dejado de sonar en el país desde su ingreso a La casa de los famosos Colombia , esto principalmente por la cercanía que tuvo con el concursante de Panamá, Miguel Melfi , cuando es sabido que mantiene una relación con Alejandro Estrada desde hace 12 años.

Viralizan video de Nataly Umaña y lo que pensaba del coqueteo de un hombre que no fuera su esposo, antes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Contexto: Viralizan video de Nataly Umaña y lo que pensaba del coqueteo de un hombre que no fuera su esposo, antes de ‘La casa de los famosos Colombia’

¿Nataly Umaña y Cristina Umaña son hermanas?

Según se ha podido saber, aunque tienen el mismo apellido, lo único que comparten es su profesión como actrices, debido a que no son ni hermanas, ni primas, ni tienen alguna conexión familiar .

La radical decisión de Melfi con Nataly Umaña tras visita de su mamá en ‘La casa de los famosos Colombia’

“ Tú sabes que te quiero y te amo. Una madre tiene que estar cuando tiene que estar y tiene que decir las cosas . Yo busco y trato de entender, pero no puedo aceptar lo que está pasando, tú tienes que ver entre lo real y lo que no”, fueron parte de las palabras que le dejó a Melfi su mamá, que de inmediato lo pusieron a pensar.

Así pudo ver desde el momento en el que la madre de Miguel Melfi abandonara la casa, cuando el participante no quiso tener contacto con Umaña, obedeciendo a las palabras que le habían dejado .

“A mí me hacía mucho más sentido que fueras tú quien me dijera ‘Miguel, quiero que esto o lo otro’ (con las manos haciendo señas de parar). Yo decía que cuando me lo dijeras todo bien, ni siquiera una molestia ni resentimiento. Seguimos siendo parceros. Te lo repito para que lo sepas, el cariño sigue siendo igual. Eres una persona superimportante dentro de la casa”, le expresó Melfi a Umaña.