“Quiero un tiempo para mí mismo”: Alejandro Estrada revela si regresará con Nataly Umaña

No han sido fáciles las últimas semanas para Alejandro Estrada, el actor cucuteño que sin buscarlo terminó convertido en el protagonista de miles de titulares de la prensa del país por cuenta de la participación de su esposa, la también actriz Nataly Umaña, en el reality La casa de los famosos Colombia, que por primera vez se hacía en el país y que salió al aire, tras una larga expectativa, el pasado 11 de febrero.

La escena, curiosamente, calzaba perfecto para Nataly Umaña, quien debió encarar el papel de una mujer que se enamora de un hombre mucho menor que ella. Su compañero de set fue Miguel Melfi, un artista panameño poco conocido en Colombia y que ya había participado en realities internacionales. En la vida real, la diferencia de edad entre ambos es de once años.

Desde entonces, capítulo tras capítulo, los espectadores que siguen el polémico reality presenciaron comprometedores momentos entre la actriz tolimense y Melfi—a secas, como ya lo llaman todos en el país— en los que no faltaban las caricias, los besos, las miradas cómplices y hasta las palabras de amor.

El rumor de una infidelidad por parte de Umaña, casada desde hace doce años con el también actor Alejandro Estrada, se regó como pólvora. No ha dejado de ser tendencia en las redes sociales por varios días y tema de conversación para muchos colombianos.Y mientras afuera de la casa el escándalo no paraba de crecer, al interior del reality Melfi y Umaña se hacían cada vez más cercanos y no cesaban en sus expresiones de afecto.