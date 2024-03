A Nataly Umaña le picó el arrepentimiento por traicionar a su esposo: “No puedo pisotear a Alejito”

Nataly Umaña y Miguel Melfi en La casa de los famosos

Nataly Umaña extraña a Alejandro Estrada

A lo que agregó: “De pronto no fue la manera, no fue el conducto, no fue tal porque no puedo pisotear a Alejito, no estuvo bien exponerlo de la manera, pasar por los sentimientos de él. Pero solo el haber venido que yo no vine con el propósito a La casa de los famosos a terminar mi relación, no. Simplemente, aquí como que me di cuenta que está bien dejar fluir lo que quiero, no con Melfi, sino yo”.