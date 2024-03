Exnovia de Melfi aparece y lanza duras críticas a su “relación” con Nataly Umaña

La polémica que se generó en el país por el hecho de que Nataly Umaña se relacionara con Miguel Melfi al interior de La casa de los famosos Colombia no para y con el pasar de los días sigue en aumento, gracias a las distintas reacciones que se han dado a conocer de sus familiares.

Desde el día en el que Alejandro Estrada ingresó para encarar a Umaña por su cercanía con el cantante panameño y le dejó el anillo de matrimonio, pasando por la entrada de la madre de Melfi para rechazar la relación, las redes sociales han estallado con toda clase de comentarios, muchos de estos juzgando el accionar de la actriz.

Nataly Umaña y Melfi en La casa de los famosos | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos

El tema no ha dejado de dar de qué hablar y ahora mucho menos , luego de que apareciera la exnovia del concursante nacido en Panamá, quien dio su opinión sobre lo que está pasando al interior de la casa estudio e, incluso, mencionó que no es buen novio.

Se trata de Andreina Bravo, cantante ecuatoriana y expareja de Miguel Melfi, quien estuvo recientemente invitada al matutino del Canal RCN, Buen día Colombia, para hablar de lo que fue su relación y lo que piensa del trío amoroso que se formó.

En el momento en el que la presentadora, Viena Ruíz, le indagó sobre qué pensaba del hecho de que Miguel se hubiese relacionado con una mujer casada en el programa, rechazó su accionar comentando que “eso me parece una falta de respeto, no me parece algo congruente”.

“Para mí la infidelidad no está bien, es algo que no se ve bien, que viene desde casa, desde que a uno le enseña la familia que uno debe respetar a las personas. Y aparte, uno tiene que ser consiente de las acciones que hace, porque puede repercutir en los demás y tener daños irreversibles, eso me parece una falta de respeto, no me parece algo congruente”, expresó Andreina ante las cámaras.

Bravo también aprovechó para hablar de la relación que tuvo con el panameño, mencionando que inició al interior de un reality (El poder del amor), pero una vez fuera todo terminó, siendo esta la última relación que ha tenido desde hace 12 años.

“Hoy me siento en paz y liberada. He dejado atrás todo y considero que es importante mirar hacia adelante. Uno tiene que ponerse límites y priorizarse cuando una relación no es saludable. No quiero entrar en más detalles”, mencionó sobre Melfi y el fin de su relación.