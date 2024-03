Jessica Cediel contó que recibió una ‘señal divina’; soñó con ser mamá, pero sintió miedo

Jessica Cediel es una de las figuras públicas más populares de la televisión nacional e internacional, pues a lo largo de su trayectoria ha participado en diversos realitys, programas de entretenimiento y otros espacios televisivos en los que ha cautivado a la audiencia no solo con su talento frente a las cámaras, sino con su belleza y carisma.

En su lista de experiencias como presentadora se destacan proyectos como Bravissimo de CityTv, Muy buenos días, Estilo RCN, Yo me llamo, La vuelta a Rusia en 80 risas, Exatlón Estados Unidos, La voz Estados Unidos, Bingos felices - Sábados felices y más.

De hecho, recientemente hizo parte del programa Hoy día bailamos de la cadena internacional Telemundo, pero como participante mostrando, por primera vez, sus habilidades como bailarina con sensuales coreografías que la llevaron a tomarse la delantera entre los demás competidores.

Después de esta experiencia, Cediel ha estado muy activa en sus redes sociales compartiendo con sus seguidores parte de su cotidianidad, como usualmente lo hace, y en una de sus últimas apariciones en Instagram, reveló que había recibido una “señal divina” relacionada con la maternidad.

La famosa volvió a referirse a su relación con Dios y las promesas que él le ha hecho. | Foto: Instagram: Jessica Cediel

Cabe recordar que, desde hace varios años, la bogotana lleva un estilo de vida cristiano que ha causado bastante controversia entre sus ‘haters’, pero a pesar de ello, sigue compartiendo sin filtros sus más particulares anécdotas como el sueño que tuvo en el que vio a un bebé.

“Quería comentarles una historia, para que se rían conmigo. Imagínense que esta mañana tuve un sueño súper raro y chistoso, igual fue bonito (...) Imagínense que soñé que tenía una niña, que tenía una hija”, recordó. Luego, mencionó entre risas que su desempeño como madre, en el sueño, no había sido el mejor.

La presentadora reveló nuevos detalles de las cosas que le llaman la atención en un hombre. | Foto: Instagram: @jessicacedielnet

“El problema es que yo tenía que cambiarle el pañal y tenía que bañarla, pero no sabía cómo hacerlo. Estaba muy nerviosa”, agregó. Por esta razón, Jessica afirmó que su falta de experiencia con bebés quedó plasmada en este curioso sueño, aunque en realidad ha cambiado los pañales de sus sobrinos en reiteradas ocasiones.

La actriz dejó a más de uno enamorado. | Foto: Tomada de Instagram @jessicacedielnet

“Sí tengo experiencia con bebés, pero yo no se por qué en el sueño yo no sabía y estaba supernerviosa, y le decía a mi mamá y a mis hermanas, y la niña me miraba con cara de ‘mami cámbiame, mami que te pasa’”, comentó la también modelo señalando que tomó el sueño como una manifestación divina que, hasta ese momento, no había logrado descifrar con exactitud: “o sea, la maternidad me llama”.

Posteriormente, mencionó que el sueño no terminó ahí, ya que el cambio de pañal de su “hija” resultó siendo un completo fracaso porque la bebé también se vomitó: “cuando le iba a cambiar el pañal ella estaba untada del dos, untaba la sábana de la cama, se untaba la ropita de ella, me untaba yo, entonces después le quitaba todo y la tenía que bañar, y se me vomitaba”, relató.