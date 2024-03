Nataly Umaña, negada a compartir cuarto con Melfi: “uno no viene aquí a conseguir marido”

Dentro de la casa, han sido varios los participantes que han asegurado que el amorío entre ellos dos es simplemente una estrategia, pues Nataly se encuentra casada con el también actor Alejandra Estrada. Sin embargo, estos comentarios se alejaron luego de que la actriz reveló ante las cámaras que ella tiene “derecho a ser feliz” y que su matrimonio no iba bien, que en muchas oportunidades se habían intentado dejar ir, pero no lo habían logrado, por lo que se había permitido cruzar la línea con Melfi, pues fue la única manera que ella vio para acabar con todo.

“Siempre confié en nosotros, en nuestra relación. Ante todo me tocó superar cualquier adversidad. Me tomó por sorpresa que dijeras ante las cámaras que nuestra relación venía muy mal, se pudo hablar antes o después. Esto me lleva a pensar que siempre en toda relación lo más importante es la honestidad”, aseguró el actor.