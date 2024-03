¿Lo cogió Melfi? Nataly Umaña revela lo que realmente pasó con el anillo que le devolvió Alejandro Estrada

Uno de los temas que más ha sido comentado por muchos es el del anillo de matrimonio que Estrada le entregó a la actriz, no sin antes mencionarle: “Sentí que te merecías un excelente hombre. Tú escogiste (le entregó el anillo). Gracias por todo, te amo y sé feliz. Ojalá esto que está sucediendo cumpla con todas tus benditas expectativas y te enseñe lo que tú valoras en la vida. Hasta siempre, hasta nunca”.

Nataly Umaña revela qué pasó con el anillo de Alejandro Estrada

“Me quedaba grande porque es la argolla de él, me lo puse en el dedo gordo, pero así, sin querer. El man venía de la nada y se me cae el anillo y el man como por inercia, ve que algo se cae, lo recoge y me lo da”, expresó Nataly.