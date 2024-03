Estas habrían sido las exigencias de Alejandro Estrada para entrar a La Casa de Los Famosos y enfrentar a Nataly Umaña

“Entro a la casa de los famosos para cerrar un ciclo de la manera más honesta y sincera, no solo para mí, sino para todos los involucrados. Buscar la manera de comenzar mi vida a partir ahora”, fueron parte de las palabras del actor, antes de entregarle el anillo y despedirse de Umaña con un “hasta nunca”.

Las exigencias que Alejandro Estrada habría pedido para entrar a La Casa de Los Famosos

Con la entrada de Estrada a la casa estudio, fueron muchos los comentarios que surgieron en redes sociales, no solo por lo ocurrido mientras estuvo ante las cámaras, sino porque su ingreso estuvo rodeado de una serie de rumores , entre estos, las exigencias que habría hecho para su ingreso.

El día que Nataly Umaña reveló qué fue lo que la enamoró de Alejandro Estrada: “Le dije a Dios que quería un hombre que me amara”

Contexto: El día que Nataly Umaña reveló qué fue lo que la enamoró de Alejandro Estrada: “Le dije a Dios que quería un hombre que me amara”

Diferentes portales de farándula han empezado a filtrar las supuestas exigencias que habría hecho Alejandro para entrar, siendo la principal la de no encontrarse con Miguel Melfi, como lo reportó La Mega, sin embargo, la situación se terminó presentando, debido a que el panameño terminó congelado en la puerta del confesionario .

Al parecer, la segunda exigencia que había hecho al programa era no pasar al estudio principal para hablar de lo ocurrido con Cristina Hurtado y Carla Giraldo, tal y como lo han hecho los demás invitados, esto porque para él habría sido suficiente con lo ocurrido dentro de la casa estudio .

¿Qué dijo Nataly Umaña tras la visita de Alejandro Estrada?

“Las cosas cada vez iban cayendo. Por mi lado, yo estaba amargada, no lo hacía feliz (...). Sé lo que estoy haciendo (...). Él no es feliz conmigo y yo no puedo ser egoísta (...). El man se merece ser feliz y yo merezco ser feliz... Estoy tranquila y por eso les pido perdón a la familia de Alejo, a mis familiares y amigos”, fueron parte de las palabras de la actriz.