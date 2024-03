El doloroso mensaje que compartió Luly Bossa tras el entierro de su hijo: “Ángelo de mi alma”

“Hola, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda”, compartió la actriz barranquillera, lo que de inmediato despertó la solidaridad de miles de personas y figuras del entretenimiento.