La barranquillera cuenta con más de 900 mil seguidores en su perfil de Instagram y comparte contenido sobre su vida profesional como actriz no solo de televisión, sino también de teatro, y videos de la competencia de cocina, pues en varios capítulos le dedicó platos a su hijo.

“ A él no le gusta mucho la parte pública en esa vaina ” dijo la actriz, refiriéndose a su hijo mayor, quien prefiere mantenerse alejado de la exposición mediática.

View this post on Instagram

No es la primera vez que su Luly habla de Lucciani; en una entrevista de Show de la Diva Rebeca, relató que su hijo había caído en las drogas y decidió sacarlo de la casa.

“ Se da cuenta de que mamá no lo va a ayudar más y empieza a buscar ” dijo Bossa, mencionando que le consiguió media beca en la universidad para estudiar lo que Lucciani quería y la perdió. Tuvo que mirar en el Sena la posibilidad de hacer la carrera de animación.

La actriz también relató que a su hijo era guapo y le dieron la oportunidad en unos capítulos de una serie, pero que al último no fue porque “no tenía como ir”. Desde ese momento, ha preferido mantenerse detrás de cámaras e incluso recientemente desactivó su perfil de Instagram, el cual era etiquetado por Luly.

¿Qué enfermedad padecía el hijo de Luly Bossa?

El 9 de marzo de 2024, la barranquillera dio a conocer la noticia de que su hijo Ángelo había fallecido: “Mi Ángelo se me fue. Ahora lo que necesito es ayuda, porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso; necesito ayuda, y quiero darle una despedida como Dios manda y todo eso”.