Claudia Bahamón se destapó sobre Luly Bossa tras ser eliminada de ‘MasterChef’ y soltó inesperado mensaje: “Se me da la gana”

Aunque su salida fue triste, Claudia Bahamón no dudó en reaccionar por redes sociales, dejándole un sentido mensaje. La presentadora no lo pensó dos veces para expresar su sentir, haciendo énfasis en conversaciones que tuvieron antes.

“Me puedes pelear toda la vida, que igual te voy a amar siempre, aunque me digas: ‘Ajá, pero tú por qué me quieres?’ ¡Porque se me da la gana! ¡Te quiero y admiro mujer maravillosa!!! Palante es pa’ allá. Pa’atrás ni pa’cogé impulso - @lulybossa1 y Angelo!“, escribió, demostrando el vínculo que había entre las dos.