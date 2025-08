Luly Bossa recordó su paso por ‘MasterChef Celebrity’ y compartió contundente mensaje

Luly Bossa fue la cuarta eliminada de la séptima temporada de Masterchef Celebrity , su plato tuvo varios errores que los chefs no pasaron por alto como unas rodajas de limón, la cocción y piel del salmón.

“Mil gracias a ustedes, por cada tip, ayuda, corrección, por decirme eso que soy. Como decía el plato de Valeria, yo me mando con toda cuando voy a hacer algo y se me va la mano a veces. Y bueno, se me fue el limón, lo siento mucho. Gracias por el aprendizaje, la experiencia y Dios los bendiga”, fueron las palabras de despedida de la actriz.