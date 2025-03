A lo que su compañero respondió: “Muy raro que Roberto Cardona no venga y que esa semana ingrese alguien nuevo a La casa de los famosos”.

¿Hay oportunidad para Roberto Cardona en ‘La casa de los famosos Colombia’?

Aunque por el momento Roberto no confirmado su interés en participar en el programa y, por el contrario, ha manejado el tema de forma irónica, miles de personas en redes sociales como Instagram y TikTok se han manifestado al respecto, y le han hecho saber el Canal RCN que les gustaría contar con la participación del presentador en la segunda temporada de La casa de los famosos.

“¿Se imaginan que verdad entrara? Me encantaría”; “Roberto sería lo mejor que le podría pasar a La casa de los famosos”; “con Valentina Taguado en MasterChef Celebrity y Roberto Cardona en La casa de los famosos no nos despegaríamos de RCN” y “Me encantaría que entrara, ojalá no fueran solo chismes”.