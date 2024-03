Melfi, sin tapujos, habla sobre su romance con Nataly Umaña y le responde al aire a Alejandro Estrada

La primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia continúa dando de que hablar en las distintas redes sociales. En efecto, es una de las producciones más comentadas debido a los momentos de tensión que han ido surgiendo dentro de la vivienda.

Igualmente, los participantes del popular reality se llevaron varias sorpresas la semana pasada, producto de las visitas que tuvieron de algunos familiares. Una de las entradas más esperadas era la de Alejandro Estrada, expareja sentimental de Nataly Umaña.

La producción, ante las expectativas que se habían generado, logró captar la atención del público, que estuvo pendiente de lo ocurrido en la famosa dinámica de ‘congelados’. El reencuentro entre los actores se tornó bastante complejo y lleno de emociones.

“Siempre confié en nosotros, en nuestra relación. Ante todo, me tocó superar cualquier adversidad. Me tomó por sorpresa que nuestra relación venía muy mal, se pudo hablar antes o después. Esto me lleva a pensar que siempre en toda relación lo más importante es la honestidad”, expresó el artista, mirando fijamente a Umaña.

Luego, sentenció: “No sabes lo que viene pasando, has dicho que lo nuestro ya no tiene nada, está perfecto. Me vengo a hacer a un lado de tu vida, es una decisión tomada y un ciclo terminado. Retiro todas mis promesas. Hasta nunca”.

El actor le terminó a su esposa en televisión nacional. | Foto: Canal RCN

Tras la salida de Estrada de la casa, el cantante Miguel Melfi rompió el silencio y aseguró que él era consciente de la situación sentimental de la actriz colombiana, por lo que enfatizó que se “equivocó” y que va a asumir las consecuencias de sus actos.

El panameño también aprovechó el momento para responderle directamente al actor, quien se refirió a sus padres antes de dejar la residencia y recalcó que uno no se debe meter con una persona casada, y pedirle disculpas públicas por la compleja situación que están viviendo.

“Quiero dirigirme a una persona. ‘Alejo’, de hombre a hombre, quiero decirte que disculpas, lo siento de verdad y lo acepto, cometí un error. Quisiera echar el tiempo atrás y poder controlar los errores, porque odio hacerles daño a las personas. Las emociones hacen que perdamos la cabeza y el rumbo de lo que en verdad queremos ser en la vida”, precisó.

Nataly Umaña tampoco se quedó callada frente a las declaraciones de su ahora expareja sentimental y puntualizó que está tranquila, puesto que ambos merecen ser felices.

“Estoy bien, estoy tranquila porque no quería hablar de Alejandro. Para nadie es un secreto, es el hombre más espectacular, más caballero, más amoroso y más fiel. Es un hombre del cual no puedo decir nada. Las cosas cada vez iban cayendo. Sé lo que estoy haciendo. Él no es feliz conmigo y yo no puedo ser egoísta. El man se merece ser feliz y yo merezco ser feliz”, concluyó.

Nataly Umaña tuvo un fuerte enfrentamiento con su esposo Alejandro Estrada. | Foto: Tomada de YouTube Canal RCN