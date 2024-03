Nataly Umaña reaccionó tras radical decisión tomada por Alejandro Estrada: “El man merece ser feliz, yo merezco ser feliz”

Una de las producciones más comentadas de las plataformas digitales, sin duda es La Casa de los Famosos Colombia, debido a una situación que ha dado de qué hablar por cuenta de un romance entre dos personajes que hacen parte de la competencia. Poco a poco, el proyecto fue tomando fuerza y se ubicó en el centro de distintas reacciones, precisamente por peleas y romances que surgieron en el juego.

De hecho, hubo una pareja que desató alboroto. Se trata del panameño Miguel Melfi y Nataly Umaña, quienes decidieron lanzarse al agua dentro de este reality, conociéndose y generando una cercanía que no fue para nada usual, teniendo en cuenta que la colombiana, para ese momento, sostenía un matrimonio de casi 12 años con Alejandro Estrada.

La historia fue tomando auge en redes sociales, volviéndose tendencia y desatando todo tipo de opiniones. Pese a que ellos no tenían idea de lo que sucedía en el exterior, los televidentes centraron las miradas en el, para ese momento, compañero sentimental de la artista, siendo anunciado su ingreso el pasado sábado 9 de marzo como el siguiente en entrar al reality.

La visita del recordado actor de producciones como Tu Voz Estéreo, generó tantas expectativas que el formato decidió invitarlo a ser parte de la dinámica de ‘congelados’, donde entran familiares y los participantes no pueden moverse de ninguna manera o son sancionados.

“No lo van a entender”, Nataly Umaña habla de su relación con Miguel Melfi | Foto: Foto: Captura de pantalla / X

La visita de Alejandro Estrada a Nataly Umaña

De acuerdo con lo que se observó en el programa ‘en vivo’, Alejandro Estrada entró y miró de reojo a Melfi, quien estaba ubicado en la mitad del pasillo. Después de saludar a los participantes, se acercó a su esposa y la encaró frente a todo el país.

“Siempre confié en nosotros, en nuestra relación. Ante todo me tocó superar cualquier adversidad. Me tocó por sorpresa que nuestra relación venía muy mal, se pudo hablar antes o después. Esto me lleva a pensar, que siempre en toda relación lo más importante es la honestidad”, precisa, mientras no quita su mirada de la celebridad.

El actor le terminó a su esposa en televisión nacional. | Foto: Canal RCN

“No sabes lo que viene pasando, has dicho que lo nuestro ya no tiene nada, está perfecto. Me vengo a hacer a un lado de tu vida, es una decisión tomada y un ciclo terminado. Retiro todas mis promesas”, concluyó ante las cámaras.

Luego de conocerse las declaraciones del actor, la cantante y actriz, Nataly Umaña reaccionó ante la radical decisión tomada por su expareja, de terminar su relación matrimonial con la ibaguereña, luego de que fuera invitado al reality de RCN Televisión, La Casa de los Famosos.

La celebridad reaccionó a las palabras de su expareja. | Foto: Canal RCN

“Estoy bien, estoy tranquila porque no quería hablar de Alejandro. Para nadie es un secreto, es el hombre más espectacular, más caballero, más amoroso, más fiel y leal (...) Es un hombre del cual no puedo decir nada”, inició diciendo Umaña mientras reunía a sus compañeros en competencia.

Luego, la actriz reveló detalles ‘justificando’ las acciones y decisiones tomadas dentro de la competencia: “Las cosas cada vez iban cayendo. Por mi lado, yo estaba amargada, no lo hacía feliz (...) Sé lo que estoy haciendo (...) Él no es feliz conmigo y yo no puedo ser egoísta (...) El man se merece ser feliz y yo merezco ser feliz”.

Por último, Nataly Umaña pidió perdón a sus familiares y a sus seguidores por lo ocurrido en el programa: “Estoy tranquila y por eso le pido perdón a la familia de Alejo, a mis familiares y amigos”.