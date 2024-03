Alejandro Estrada encaró a Nataly Umaña por ‘traición’ y le termina en vivo ante millones de colombianos: “Hasta nunca”

Una de las parejas que más desató el alboroto en el escenario mediático fue la de Miguel Melfi y Nataly Umaña, cantante y actriz, respectivamente. Ambos decidieron lanzarse al agua dentro de este reality, conociéndose y generando una cercanía que no fue para nada usual, teniendo en cuenta que la colombiana sostiene un matrimonio con Alejandro Estrada.

Esta historia fue tomando impulso en las redes sociales, al punto de ser tendencia y generar opiniones muy fuertes en contra de los dos participantes. Pese a que ellos no tienen idea de lo que sucede en el exterior, las miradas de los curiosos se centraron en el compañero sentimental de la artista, quien fue anunciado el pasado sábado 9 de marzo como el siguiente en entrar a La Casa de los Famosos .

Ante las expectativas, el formato logró acoger un gran público, el cual estuvo al pendiente de lo ocurrido en la famosa dinámica de ‘congelados’, donde entran familiares y los participantes no pueden moverse de ninguna manera o son sancionados.

“ Entro a la casa de los famosos para cerra un ciclo de la manera más honesta y sincera, no solo para mí, sino para todos los involucrados. Buscar la manera de comenzar mi vida a partir ahora ”, dijo Alejandro Estrada en un video previo, donde contó las verdaderas razones de su ingreso al reality.

Alejandro Estrada se reencontró con Nataly Umaña

El actor no dudó en dirigirse a su ahora expareja, mencionando que siempre había confiado en ella, al punto de luchar por el beneficio de su relación.

“Siempre confié en nosotros, en nuestra relación. Ante todo me tocó superar cualquier adversidad. Me tocó por sorpresa que nuestra relación venía muy mal, se pudo hablar antes o después. Esto me lleva a pensar, que siempre en toda relación lo más importante es la honestidad”, reprochó el artista.