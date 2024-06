Daniel Martínez confesó la verdad y dijo por qué nunca le pudo ganar a Tadej Pogačar

Y es que el esloveno no dejó ningún lugar a dudas. Luego de conseguir la maglia rosa en la segunda etapa, cabalgó sin problemas hasta el final, llevándose en la bolsa un total de seis victorias de etapa y una diferencia de casi diez minutos sobre su más inmediato perseguidor en la clasificación general.

Rigoberto Urán revela la verdadera razón por la que los colombianos no pueden con Pogačar y Vingegaard

Martínez no estará en el Tour, por lo que la principal carta de Colombia es Egan Bernal. El corredor del Ineos Grenadiers habló hace unos días sobre sus rivales en la grande bouclé y aseguró no irá pensando que Pogačar o cualquier otro es imbatible.

¿Por qué fue imposible sacarle tiempo a Pogačar? Martínez responde

En ese sentido, Dani contó en entrevista con SEMANA que su idea era la misma antes de arrancar el Giro. “Digo la verdad, nosotros íbamos con ese mismo pensamiento al Giro de Italia. Decíamos con los directores, el equipo, los compañeros, todos: ‘Pogačar también es humano, ya se vio que en el Tour de Francia flaqueó' , pero este año vemos un Pogačar más reforzado que el año pasado, pensamos que en el Giro tendría un día de crisis y no lo tuvo”, declaró.

“En una de esas etapas en la que veníamos subiendo, yo me sentía bien, estaba pensando en ganarla, creí que se me podía dar. Era una etapa especial, fui a ganarla. El UAE se puso a tirar a tope, los números eran muy altos y yo seguía con buenas sensaciones. Pensaba: vamos a ver cómo ataca Pogačar. Cuando ya Majka se puso a tirar los últimos dos minutos, yo venía contra las cuerdas un poco y vi que atacó Pogačar. Con los números en los que íbamos, dije: imposible”, relató el corredor colombiano.

Daniel considera que ahora mismo el esloveno no tiene una debilidad y por eso se hizo imposible que alguien le ganara en el Giro.

“Si le buscamos debilidades, en la montaña, imposible. En la contrareloj, va exageradamente bien. Pensaba batirlo un poco en los sprint. Por allá en la etapa 8 o 9, que llegamos junto a él, me lancé desde atrás pa’ver qué tal respondía él; salimos los dos y tenía una fuerza increíble, de una vez me sacó casi una bicicleta. Después 15, 20, 30 y 50 metros, y ya se fue. Ni al sprint, ni en las bajadas, ni en las subidas. Para mí, no tiene ahora mismo un punto de quiebre”, declaró.